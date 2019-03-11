İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Muslera kalesinde devleşti

Muslera kalesinde devleşti
Muslera kalesinde devleşti

Galatasaray’ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, Antalyaspor maçında yaptığı kurtarışlarla kalesini gole kapattı.

Galatasaray'ın file bekçisi Fernando Muslera, Antalyaspor maçında göz doldurdu. Süper Lig'in 25. haftasında Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Muslera çok kritik noktalarda yaptığı kurtarışlarla kalitesini gösterdi. Özellikle takımı 1-0 öndeyken yaptığı kurtarışlarla takımına destek oldu. 32 yaşındaki futbolcu bu sezon 25 Süper Lig, 6 UEFA Şampiyonlar Ligi, 2 UEFA Avrupa Ligi, 1 TFF Süper Kupa maçı olmak üzere toplam 34 müsabakada görev aldı. 

Uruguaylı file bekçisi bu sezon ligde 25 gol yerken, 9 müsabakada da kalesini gole kapadı.  

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.