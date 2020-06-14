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Muslera'nın ayağında 2 kırık tespit edildi

Muslera'nın ayağında 2 kırık tespit edildi
Muslera'nın ayağında 2 kırık tespit edildi

Galatasaray'ın deneyimli kalecisi Muslera'nın, Çaykur Rizespor maçında aldığı darbe sonucu sağ ayak tibia ve fibula kemiklerinde iki kırık tespit edildi.

Galatasaray'ın konuk olduğu Çaykur Rizespor deplasmanında sakatlanarak hastaneye kaldırılan Fernando Muslera'dan kötü haber geldi. Deneyimli kalecinin hastanede yapılan kontrollerinde, sağ ayak tibia ve fibula kemiklerinde iki kırık tespit edildi.

Rizespor'dan 'Muslera' paylaşımı

Çaykur Rizespor, ayağında iki kırık tespit edilen Muslera için geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Galatasaray'ı konuk eden Çaykur Rizespor, mücadelede sakatlanarak hastaneye kaldırılan ve ayağında kırık tespit edilen sarı-kırmızılı kaleci Muslera için, geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Rizespor'un sosyal medya hesabından şu mesaj yayımlandı:

"Hiçbir olgu, insan sağlığından önemli değildir. Kaval kemiğinde kırık tespit edilen Fernando Muslera'ya, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz!"

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