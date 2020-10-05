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Muslera'ya lisans çıkartılmadı

Muslera'ya lisans çıkartılmadı
Muslera'ya lisans çıkartılmadı

Galatasaray, tedavisi süren Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera'nın lisansını çıkartmadı.

Galatasaray'ın Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirdiği 14 yabancı oyuncu arasında Uruguaylı kaleci Fernando Muslera yer almadı. Geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor maçında sakatlanan Muslera daha sonra ameliyat edilmişti. Deneyimli kalecinin bu sezonun ilk yarısında forma giymesi beklenmiyordu.

Sarı-kırmızılıların Ahmet Çalık'ın takımdan ayrılmasının ardından defans bölgesindeki boşluğu 21 yaşındaki Nijeryalı defans oyuncusu Valentine Ozornwafor'u listeye ekleyerek doldurdu.

Galatasaray'ın TFF'ye bildirdiği listede 14 yabancı olarak Christian Luyindama, Jesse Sekidika, Marcelo Saracchi, Marcao, Martin Linnes, Mbaye Diagne, Oghenekaro Etebo, Omar Elabdellaoui, Radamel Falcao, Ryan Babel, Ryan Donk, Sofiane Feghouli, Valentine Ozornwafor, Younes Belhanda yer aldı.

Oğuzhan Ort
 

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