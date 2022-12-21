Muşlu babadan dağdaki oğluna çağrı: 'Annen şu an ölüm döşeğinde'

3 yıl önce Diyarbakır annelerinin başlattığı eyleme destek veren Muşlu aileler, çocuklarına kavuşmanın hayali ile eylemlerine devam ediyor. Çocuklarının fotoğraflarını ellerinden bırakmayan anne ve babalar, HDP'ye tepki göstererek, çocuklarına teslim olmaları için çağrıda bulundu.

6 yıldır oğlundan haber alamadığını belirten anne Şahinaz Özcan, “6 yıldır çocuğumdan herhangi bir haber almadım. Yaşadığını bile bilmiyorum. Sözde parti olan HDP, çocuklarımızın nerde olduğunu biliyor. Biz buradayız, HDP nerde gelsin sorularımızı cevaplasın. Çocuklarımızı almadan burayı terk etmiyoruz. Atilla oğlum benim sesimi duyuyorsan gel devletimize teslim ol, onlara benzeme onlar gibi olma” dedi.

Eylem sırasında yoldan geçenlerin kendilerine güldüğünü ifade eden Ayten Koçan da, herkese inat eylemlerine devam edeceklerini belirterek, “Yaklaşık iki yıldır eylemimize devam ediyoruz. Evlatlarımız, ciğerlerimiz için buradayız. Bazı vatandaşlar buradan geçerken bize gülüyorlar, ‘ne işiniz var burada' diyorlar. Bizim başka bir amacımız yok, biz evlatlarımız için buradayız. PKK ve HDP'den evlatlarımızı istiyoruz. Ersin oğlum sesimi duyuyorsan çık gel, yolunuz yol değil. Gelin devletimize teslim olun, yeter anneler babalar ağladı” diye konuştu.

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