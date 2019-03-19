Müslüm Gürses gibi öldü sanılıp morga konulmuş

Yüreğir ilçesine bağlı PTT Evler Mahallesi'nde oturan 75 yaşındaki Hüseyin Yaradan'ın bir süre önce 540 lira yaşlılık maaşı çalınmış, hayırseverler Yaradan'ın zararını karşılamışlardı. Yaradan'ın hayat hikayesinin ise geçtiğimiz günlerde filmi beyaz perdeye aktarılan ünlü sanatçı Müslüm Gürses'in hayatına benzediği ortaya çıktı. Yaradan'ın da tıpkı Gürses gibi 1970'li yılların sonunda Mersin'in Tarsus ilçesinde trafik kazası geçirdiği, hastaneye götürüldüğünde öldü sanılıp morga konduğu, onu görmeye gelen bir arkadaşının morga gittiğinde Yaradan'ın yaşadığını fark edip hastaneye bildirmesiyle hayata tutunduğu ortaya çıktı. Müslüm Gürses de Tarsus'ta kaza geçirip öldü diye morga alınmış, arkadaşı ölmediğini fark edip hayata tutunmuştu.

Ancak Yaradan'ın hayatı kazadan sonra alt üst oldu. O zamana kadar kamyon muavinliği yapan Yaradan, kazadan sonra sağlık problemlerinden dolayı iş bulamadı, eşinden ayrıldı ve Adana'ya gelerek tek başına yaşamaya başladı. Yaradan şimdi de kardeşinin evinin çatı katında tek odada yaşamını sürdürüyor.

Yaradan'ın yengesi Saide Yaradan, "1974 yılından bu yana benimle beraber ben bakıyorum. Biz buraya göç ettik deprem oldu sonrasında burada kalmaya başladı. Evliymiş ve bir çocuğu varmış nerede olduğu bilmiyorum sadece Ankara'da olduğunu duydum zaten görüşmüyorlar" dedi.

Hüseyin Yaradan'ın arkadaşı Halil Siliyorlar ise, "Hüseyin daha önce muavinlik yapıyormuş. İstanbul'a kamyonla mal çekerken kaza yapmışlar. Kamyon şarampole yuvarlanmış Hüseyin de bir ağacın dalına takılı kalmış. Hemen Tarsus Devlet Hastanesine götürmüşler öldü diyerek morga kaldırmışlar. Daha sonra kamyoncu bir arkadaşı gelmiş ısrarla görmek istediğini söylemiş. Morga girip baktıklarında Hüseyin yaşıyormuş hemen çıkarmışlar. Allah yaşatırsa yaşatıyor hala da hayatta" diye konuştu.

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya

