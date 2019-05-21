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Müslüman aile bin 500 yıllık tarihi kiliseye gözü gibi bakıyor

Müslüman aile bin 500 yıllık tarihi kiliseye gözü gibi bakıyor
Müslüman aile bin 500 yıllık tarihi kiliseye gözü gibi bakıyor

Batman’ın Sason ilçesine bağlı Topluca köyünde bulunan ve bin 500 yıllık olduğu tahmin edilen Surp Simeon Mitenk Kilisesi, köyde ikamet eden ve Müslüman olan Çelik ailesi tarafından korunuyor. Dededen toruna bakım işlerini yapan aile, tarihi yapıya gözü gibi bakıyor.

Sason ilçesine bağlı Topluca köyünde bulunan ve bin 500 yıllık olduğu tahmin edilen Surp Simeon Mitenk Kilisesi'nin tüm bakımı 100 yıldan beri Çelik ailesi tarafından yapılıyor. 1999 yılında Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Yüksek Kurulu tarafından “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” özelliği gösterdiğinden, 2863 sayılı Kanunun tespit ve tescil ile ilgili 7. maddesi uyarınca tesciline ve koruma grubunun 1. grup yapı olarak belirlenmesine karar verilen tarihi yapı, yüz yıllardır herhangi bir tahribata uğramadan günümüze ulaştı.

Konuyla ilgili bilgi veren Halit Çelik, kilisenin bakımını yıllarca dededen toruna devredilerek yapıldığı söyledi. Çelik, "Kiliseyi ayakta tutabilmek için yıllardır emek veriyoruz. Restore edilip koruma altına alınırsa bizden sonraki nesillere de aktarılması mümkün olur. Biz kış aylarında üzerine biriken karları sürekli temizleyerek damın çökmemesi için çaba sarf ediyoruz. Bu yapıya gerekli değerin verilmesini istiyoruz" dedi.  

Ekrem Aktaş

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