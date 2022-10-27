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Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili 4 sanığın yargılanmasına devam edildi

Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili 4 sanığın yargılanmasına devam edildi
Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili 4 sanığın yargılanmasına devam edildi

Mersin'in Gülnar ilçesinde 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın ölümüne ilişkin haklarında çeşitli suçlardan dava açılan biri tutuklu 4 aile yakınının yargılanmasına devam edildi.

Silifke 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ikinci duruşmaya, kayıp olarak aranan Müslüme Yağal'ın geçen yıl 19 Kasım'da ölü bulunmasına ilişkin, çocuğun tutuklanan büyükbabası H. Yağal, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, tutuksuz sanıklar büyükannesi A. Yağal, annesi S. Yağal ve suça sürüklenen ağabeyi O. Yağal ve taraf avukatları duruşmada hazır bulundu. Duruşmaya SEGBİS aracılığıyla katılan Müslüme'nin bazı yakınları "tanık" sıfatıyla ifade verdi.

Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, küçük kızın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumundan tekrar rapor alınmasını kararlaştırdı. Heyet, H. Yağal'ın tutukluluğunun devamına, diğerlerinin de mevcut halinin sürmesine karar vererek duruşmayı 10 Ocak 2023'e erteledi.
 

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