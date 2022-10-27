Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili 4 sanığın yargılanmasına devam edildi

Silifke 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ikinci duruşmaya, kayıp olarak aranan Müslüme Yağal'ın geçen yıl 19 Kasım'da ölü bulunmasına ilişkin, çocuğun tutuklanan büyükbabası H. Yağal, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, tutuksuz sanıklar büyükannesi A. Yağal, annesi S. Yağal ve suça sürüklenen ağabeyi O. Yağal ve taraf avukatları duruşmada hazır bulundu. Duruşmaya SEGBİS aracılığıyla katılan Müslüme'nin bazı yakınları "tanık" sıfatıyla ifade verdi.

Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, küçük kızın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumundan tekrar rapor alınmasını kararlaştırdı. Heyet, H. Yağal'ın tutukluluğunun devamına, diğerlerinin de mevcut halinin sürmesine karar vererek duruşmayı 10 Ocak 2023'e erteledi.



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