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Müslüme'nin ölümüyle ilgili haberlerde yayın yasağını ihlal edenlere soruşturma açıldı

Müslüme'nin ölümüyle ilgili haberlerde yayın yasağını ihlal edenlere soruşturma açıldı
Müslüme'nin ölümüyle ilgili haberlerde yayın yasağını ihlal edenlere soruşturma açıldı

Silifke Başsavcılığınca, Mersin'in Gülnar ilçesinde kaybolduktan 10 gün sonra cesedi bulunan 2.5 yaşındaki Müslüme Yağal olayıyla ilgili yayın yasağını ihlal eden haberler hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Silifke Başsavcılığından yapılan açıklamada, Gülnar ilçesinde Müslüme'nin 10 Kasım tarihinde kaybolduğunun bildirilmesi ve 19 Kasım'da açık arazide ölü olarak bulunmasına yönelik Gülnar Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan ve halen sürdürülmekte olan soruşturma kapsamında, 22 Kasım 2021 tarihinde Gülnar Sulh Ceza Hakimliğince yayın yasağı kararı alındığı hatırlatıldı.

Alınan yayın yasağı kararının Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun resmi internet sitesinde aynı tarihte yayınlandığı vurgulanan açıklamada, "Yayın yasağına rağmen ulusal ve yerel ölçekteki yazılı ve görsel basında bir kısım yanlış içerikli, kişilik haklarını ihlal edici, basının haber verme hakkın ve görevinin sınırlarını aşan ve soruşturmanın selametini tehlikeye düşürebilecek nitelikte birçok haber yapıldığı görülmüştür. Belirtilen içerikteki haberlere yönelik olarak Silifke Cumhuriyet Başsavcılığımızca, Türk Ceza Kanununun 'gizliliğin ihlali' başlıklı 285. maddesi kapsamında soruşturma başlatılmıştır" denildi.

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