Muş'ta 169 köy yolu ulaşıma kapandı

Kentte özellikle kırsal kesimde etkili olmaya devam eden kar ve tipi, yaşamı olumsuz etkiliyor. İl özel idaresi ekipleri, kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 169 köy yolunda çalışma başlattı. Çalışmalarla ilgili bilgi veren İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, merkezde 26, Varto'da 31, Bulanık'ta 42, Malazgirt'te 44, Korkut'ta 15 ve Hasköy ilçesinde 11 köy yolu olmak üzere toplam 169 yerleşim yerinin kar nedeniyle ulaşıma kapandığını ifade etti. Dünden bugüne 156 köy yolunu ulaşıma açtıklarını kaydeden Yentür, kapalı yolların en kısa süreden yeniden ulaşıma açılacağını belirtti.

Uğur Ulu

