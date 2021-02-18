Muş'ta 174 köy yolu ulaşıma kapandı

Kentte etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Kapalı köy yollarıyla ilgili bilgi veren İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, merkezde 60, Bulanık'ta 15, Varto'da 47, Malazgirt'te 25, Korkut'ta 21 ve Hasköy'de 6 yerleşim yeri olmak üzere toplam 174 köy yolunun ulaşıma kapandığını bildirdi.

Kent merkezi de beyaza büründü

Kar kalınlığının yaklaşık 15 santimetreye ulaştığı kent merkezi de beyaza büründü. Ekipler de cadde ve sokaklarda çalışma başlattı.

Uğur Ulu

