Muş'ta 22 köy yolu ulaşıma kapandı

Kentte etkisini sürdüren kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. İl genelinde etkili olan kar yağışı, köylerde de ulaşımı aksattı. Kar yağışının etkili olduğu bölgelerde çalışma başlattıklarını ifade eden İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, yoğun tipi ve fırtına nedeniyle çalışmalara ara vermek zorunda kaldıklarını söyledi. Fırtınanın dinmesiyle ekiplerin yeniden çalışma başlatacağını belirten Yentür, en kısa sürede kapalı 22 köy yolunu yeniden ulaşıma açacaklarını bildirdi.

Uğur Ulu

