Muş'ta 234 köy yolu ulaşıma kapandı

Kentte etkili olmaya devam eden kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Etkili olan kar yağışıyla birlikte il genelinde 234 köy yolu ulaşıma kapandı. Kapanan köy yollarında çalışma başlatan il özel idaresi ekipleri, ulaşımın en kısa sürede sağlanması için gece gündüz çalışıyor.

Kapalı köy yollarıyla ilgili bilgi veren İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür; merkezde 60, Bulanık'ta 55, Malazgirt'te 56, Varto'da 31, Hasköy'de 15 ve Korkut ilçesinde ise 17 köy olmak üzere toplam 234 yerleşim yerinin ulaşıma kapalı olduğunu bildirdi. Merkeze bağlı Gündoğan köyü yolunda çalışma yapan iş makinesi operatörü Necat Aslan, dün gece saatlerinde başlayan kar yağışının çok etkili olduğunu söyledi. Çok sayıda köy yolunun ulaşıma kapandığı ifade eden Arslan, “Muş İl Özel İdaresi ekipleri olarak vatandaşın ulaşımını sağlamak için 7/24 çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Vatandaşımıza ulaşımı sağlamak için bütün zorluğu göze alıyoruz. Mart ayında da kar yağışımız etkili oldu. Karla mücadelemiz devam etmektedir” diye konuştu.

Uğur Ulu