Muş'ta 6 kilogram eroin ele geçirildi

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından 26 Ekim'de uyuşturucu ile mücadele kapsamında operasyon düzenlediği ifade edildi.

Operasyonda, 6 kilogram eroin ele geçirilirken, 3 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Açıklamada, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüphelinin tutuklandığı kaydedildi.

Açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca halkın huzur ve güvenliği için suç ve suçlularla mücadele kapsamında operasyonlara kararlılıkla devam edileceği ifade edildi.

Uğur Ulu

