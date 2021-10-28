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Muş'ta 6 kilogram eroin ele geçirildi

Muş'ta 6 kilogram eroin ele geçirildi
Muş'ta 6 kilogram eroin ele geçirildi

Muş'ta jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 6 kilogram eroin ele geçirilirken, 3 kişinin de tutuklandığı bildirildi.

Muş'ta 6 kilogram eroin ele geçirildi - Tıkla İzle

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından 26 Ekim'de uyuşturucu ile mücadele kapsamında operasyon düzenlediği ifade edildi.

Operasyonda, 6 kilogram eroin ele geçirilirken, 3 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Açıklamada, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüphelinin tutuklandığı kaydedildi.

Açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca halkın huzur ve güvenliği için suç ve suçlularla mücadele kapsamında operasyonlara kararlılıkla devam edileceği ifade edildi.

Uğur Ulu
 

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