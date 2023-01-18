Muş'ta annelerin evlat nöbeti soğuk havaya rağmen devam ediyor

HDP önünde evlatlarına kavuşacakları günü umutla bekleyen anneler, soğuk havaya rağmen eylemlerini sürdürdü. Parti binası önüne gelerek HDP ve PKK'dan çocuklarını isteyen anneler, HDP ve PKK'yı lanetledi. Evlatlarına teslim olmaları çağrısında bulunan aileler, kararlı bekleyişlerini sürdürüyor.

“Devletimiz arkamızda”

Dağda ki oğluna seslen Anne Ayten Koçhan, artık evlat hasretine dayanmadığını ifade ederek, “2 yıldır biz burada eylem yapıyoruz. Evlat nöbeti eylemimize devam edeceğiz. Bizler çocuklarımız için buradayız. Biz herhangi bir şeyin peşinde değiliz. PKK'dan HDP'den çocuklarımızı istiyoruz. Çoban hayvan sahibine diyor ki; ‘kurt davarlara daldı.' Hayvan sahibi diyor ki, ‘girsin, hainler bize bir şey yapamazsa kurt bir şey yapamaz.' Bizim de devletimiz arkamızda, onlar (PKK'lılar) bize hiçbir şey yapamaz. Bizler evlatlarımızı onlardan istiyoruz. Ersin oğlum beni duyuyorsan görüyorsan dön gel. Yolunuz yol değil. Gelin devletimize teslim olun. Yeter analar babalar ağladı. Biz artık evlat hasretine dayanamıyoruz” dedi.

İshak Güngör

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