İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Muş'ta annelerin evlat nöbeti soğuk havaya rağmen devam ediyor

Muş'ta annelerin evlat nöbeti soğuk havaya rağmen devam ediyor
Muş'ta annelerin evlat nöbeti soğuk havaya rağmen devam ediyor

Muş’ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kandırılarak dağa kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutan annelerin eylemi soğuk havaya rağmen devam ediyor.

Muş’ta annelerin evlat nöbeti soğuk havaya rağmen devam ediyor - Tıkla İzle

HDP önünde evlatlarına kavuşacakları günü umutla bekleyen anneler, soğuk havaya rağmen eylemlerini sürdürdü. Parti binası önüne gelerek HDP ve PKK'dan çocuklarını isteyen anneler, HDP ve PKK'yı lanetledi. Evlatlarına teslim olmaları çağrısında bulunan aileler, kararlı bekleyişlerini sürdürüyor.

“Devletimiz arkamızda”

Dağda ki oğluna seslen Anne Ayten Koçhan, artık evlat hasretine dayanmadığını ifade ederek, “2 yıldır biz burada eylem yapıyoruz. Evlat nöbeti eylemimize devam edeceğiz. Bizler çocuklarımız için buradayız. Biz herhangi bir şeyin peşinde değiliz. PKK'dan HDP'den çocuklarımızı istiyoruz. Çoban hayvan sahibine diyor ki; ‘kurt davarlara daldı.' Hayvan sahibi diyor ki, ‘girsin, hainler bize bir şey yapamazsa kurt bir şey yapamaz.' Bizim de devletimiz arkamızda, onlar (PKK'lılar) bize hiçbir şey yapamaz. Bizler evlatlarımızı onlardan istiyoruz. Ersin oğlum beni duyuyorsan görüyorsan dön gel. Yolunuz yol değil. Gelin devletimize teslim olun. Yeter analar babalar ağladı. Biz artık evlat hasretine dayanamıyoruz” dedi.

İshak Güngör

İLGİLİ HABER
Ailelerin evlat nöbeti bin 233üncü gününde Ailelerin evlat nöbeti bin 233’üncü gününde
İLGİLİ HABER
Ailelerin evlat nöbeti bin 230 gündür kararlılıkla devam ediyor Ailelerin evlat nöbeti bin 230 gündür kararlılıkla devam ediyor
İLGİLİ HABER
Evlat nöbetindeki baba: Çocuklarımız HDP il binasından götürüldü Evlat nöbetindeki baba: 'Çocuklarımız HDP il binasından götürüldü'

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.