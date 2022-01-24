Muş'ta besicilerin çetin kış mevsiminde kızaklarla zorlu mesaisi

Merkeze 66 kilometre mesafede bulunan Varto ilçesine bağlı Seki köyünde etkili olan kar yağışı, besicilerin işlerini zorlaştırıyor. Belirli saatlerde hayvanlarını kar üzerinde beslemek için çıkaran besiciler, dondurucu soğuğa rağmen yaz mevsiminde biçtikleri otları kızak yardımıyla taşıyarak tek geçim kaynakları olan hayvancılığı sürdürmeye çalışıyor. Çetin kış mevsiminde iş yükü iki katına çıkan besiciler, zorlu coğrafyada hayvancılığı sürdürmeye çalışıyor.

“Otu kızak yardımıyla 500-600 metre taşıyoruz”

Yazın biçtikleri otları kış mevsiminde hayvanlara verdiklerini anlatan besicilerden Haydar Baba, hayvancılıkta mesai saatinin olmadığını söyledi. Sürekli hayvancılık işinin içerisinde olduklarını ifade eden Baba, “Sabah saatlerinde kızağımızı alıp ot yığınına gidiyoruz. Yığın etrafında kar varsa ilk olarak onu temizliyoruz. Daha sonra otu çıkarıp kızağa yüklüyoruz. Hayvanlara yem verdiğimiz bölgeye getirip dağıtıyoruz. Otu kızak yardımıyla aşağı yukarı 500-600 metre taşıyoruz. Hayvancılığın her türlüsü zor. Bulunduğumuz bölgenin rakımı yüksek ve o yüzden iklim şartları zor. Kasım ayının 15'inde kış mevsimi burada başlıyor, nisanın 15'ine kadar devam ediyor” dedi.

“Tek iş imkanımız hayvancılık”

Besici Cihan Baba ise uzun yıllardan bu yana hayvancılıkla uğraştıklarını hatırlatarak, başka hiçbir geçim kaynağı ve iş imkanlarının olmadığını söyledi. Hayvancılığın kışın çok zor olduğunu söyleyen Baba, “Tipiyle, fırtınayla da ayrıca uğraşıyoruz. Bazen kar 2-3 metreyi geçiyor. Yazın biçtiğimiz ot ve samanları toplayıp hayvanlarımızı onlarla besleriz. Kışın hayvan gücüyle, insan gücüyle, kızak yardımıyla otları taşıyoruz. Kızakları götürüp saman ve otlarımızı yüklüyoruz, çekerek bu alana getiriyoruz. Günde 2-3 defa bu uygulamayı yapıyoruz. Kara bata çıka otlarımızı taşıyoruz. Yaklaşık 500 metre kızaklarla otları taşıyoruz. Bazı komşularımız bir kilometreye yakın bu şekilde taşıyor. Bu şekilde hayvancılığımız 6 ay civarında sürüyor” diye konuştu.

Uğur Ulu

