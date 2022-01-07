Muş'ta besicilerin hayvanlarıyla kar üzerindeki 6 kilometrelik zorlu yolculuğu

1 milyon 350 bin küçükbaş, 350 bin büyükbaş hayvan varlığıyla Türkiye'nin önemli hayvancılık merkezlerinden Muş'ta besiciler, zorlu coğrafya şartlarına rağmen atalarından kalma hayvancılık mesleklerini sürdürüyor.

Merkeze 48 kilometre mesafedeki Yukarıyongalı köyünde tek geçim kaynağı hayvancılık olan besiciler, yaylada yemi biten hayvanlarını beslemek için köye götürmeye karar verdi.

Günün ilk ışıklarıyla yola çıkan besiciler, hayvanlarını karla kaplı dağların arasındaki patika yoldan dondurucu soğuğa rağmen 4 saatlik yürüyüşle köye ulaştırabildi. Hayvanların kar üzerinde yayladan köye yolculuğunun drone ile havadan görüntülenmesi güzel görüntüler oluşturdu.

4 saatlik yolu yürüyen besicilerden Eyüp Omur, “Hayvanlarımızı yayladan getirdik. Yaylada otumuz, samanımız bitti. Karlı dağları aştık. Patika yoldan karı çiğneye çiğneye zorla köye ulaştık. 1500 rakımdan, 1800 rakıma kadar tırmanarak çıktık. Dedelerimizden atalarımızdan kalan mesleği sürdüreceğiz. Bizim görevimiz hayvancılıktır. Burada kar çok yağıyor. Hayvanlarımızı günde iki defa kar üzerinde besliyoruz” dedi.



Uğur Ulu

