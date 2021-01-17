İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Muş'ta besicilerin zorlu kış mesaisi

Muş'ta besicilerin zorlu kış mesaisi
Muş'ta besicilerin zorlu kış mesaisi

Muş’un yüksek kesimlerinde besicilik yapan vatandaşlar, etkili olan kar yağışının ardından zor koşullarda hayvanlarını beslemeye çalışıyor.

Muş’ta besicilerin zorlu kış mesaisi - Tıkla İzle

Merkeze 56 kilometre mesafede bulunan Yukarıyongalı köyünde etkili olan kar yağışı, besicilerin işlerini zorlaştırdı. Belirli saatlerde hayvanlarını kar üzerinde beslemek için çıkaran besiciler, dondurucu soğuk ve tipide sırtlarında ot taşıyarak tek geçim kaynakları olan hayvancılığı sürdürmeye çalışıyor.

Köyde bu sene 2-3 gündür kar yağışının etkili olduğunu anlatan besicilerden Yusuf Omur, kış mevsiminde çok zorluk yaşadıklarını anlattı. Altı ay boyunca kış mevsimini ciddi şekilde yaşadıklarını aktaran Omur, “Hayvanlara ot, saman ve arpa veriyoruz. Kış burada çok uzun geçiyor. Kar, kış, tipi nedeniyle zorluğumuz çok. Geçimimizi sağlamak için başka çaremiz yoktur. Günde 2 defa hayvanlara ot veriyoruz. Bir sefer ot, bir sefer de saman veriyoruz. Hayvanlarımızı sabah 09.00'da bırakıyoruz, öğlen 11.00'de içeri alıyoruz. Saat 14.00'te tekrar dışarı bırakıp yem veriyoruz. Otu sırtımızda getirip hayvanlara veriyoruz. Kış çetin geçse de biz mecburuz. Bizim elimizde başka bir iş yok. Mecbur hayvanlarımıza bakacağız” dedi.

Besicilerden Eyüp Omur ise Yukarıyongalı köyünde şu anda yarım metre kar bulunduğunu ve her yıl bu tarihte 1-1,5 metre kar olduğunu hatırlattı. Kar yağışının 2 gündür etkili olduğunu ifade eden Omur, “Köyümüzün tamamı hayvancılıkla uğraşıyor. Kışın hayvanlarımıza arpa, saman, buğday ve ot veriyoruz. 3-4 ay boyunca karın üzerine ot atarak hayvanları besliyoruz” diye konuştu.

Uğur Ulu

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.