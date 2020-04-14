Muş'ta çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, Muş İl Jandarma Komutanlığınca alınan istihbarı bilgiler doğrultusunda, silah ve mühimmat kaçakçılığı kapsamında icra edilen operasyonda, 4 adet Kalaşnikof piyade tüfeği, 6 adet tabanca, 2 adet av tüfeği, 214 adet tabanca fişeği, 231 adet Kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 16 adet av tüfeği kartuşu, 7 adet Kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü ve 10 adet tabanca şarjörünün ele geçirildiği kaydedildi.

Yakalanan bir şüpheli şahıs hakkında adli tahkikata başlanıldığı belirtildi.

Uğur Ulu

