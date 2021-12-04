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Muş'ta 'Eren Kış-11' operasyonu

Muş'ta 'Eren Kış-11' operasyonu
Muş'ta 'Eren Kış-11' operasyonu

İçişleri Bakanlığı tarafından Muş ve Diyarbakır bölgelerinde barındığı değerlendirilen teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla “Eren Kış-11 (Şenyayla) Şehit Jandarma Üsteğmen İsmail Moray Operasyonu” başlatıldı.

Muş’ta 'Eren Kış-11' operasyonu - Tıkla İzle

Operasyonda Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığının sevk ve idaresinde, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ve Muş İl Jandarma Komutanlığınca müştereken; jandarma komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve güvenlik korucu timlerinden oluşan bin 300 personel, 84 operasyonel tim görev alıyor.

Uğur Ulu
 

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