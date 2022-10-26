Muş'ta evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı 42'ye yükseldi

HDP önünde evlatlarına kavuşacakları günü umutla bekleyen anneler, eyleme devam ediyor. Parti binası önüne gelerek HDP ve PKK'dan çocuklarını isteyen anneler, HDP ve PKK'ya lanet okudu. Evlatlarına geri dönmeleri için çağrıda bulunan anneler, "Yavrumu verin bana", "Anneler direniyor", "Artık yeter, bırakın evlatlarımızı" ve "Artık yeter, yakamızdan düşün" yazılı dövizler açtı. Evlatlarına teslim olmaları çağrısında bulunan 41 aileye, bir destek de Sağ ailesinden geldi. Her geçen gün sayıları artarak güç kazanan ailelerin kararlı bekleyişleri sürüyor.

Uğur Ulu

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