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Muş'ta kar ve tipide mahsur kalan 4 araçtaki 20 kişi kurtarıldı

Muş'ta kar ve tipide mahsur kalan 4 araçtaki 20 kişi kurtarıldı
Muş'ta kar ve tipide mahsur kalan 4 araçtaki 20 kişi kurtarıldı

Muş’ta etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kalan 4 araç içerisindeki 20 kişi ekipler tarafından kurtarıldı.

Muş'ta kar ve tipide mahsur kalan 4 araçtaki 20 kişi kurtarıldı - Tıkla İzle

Merkeze 35 kilometre mesafedeki Bostankent grup köy yolunun Çatak mevkiinde tipi ve fırtınaya yakalanan vatandaşlar bölgede mahsur kaldı. Aniden bastıran tipi nedeniyle ulaşıma kapanan Gündoğan köyü yolunda araçlarında mahsur kalan vatandaşların yardımına Muş İl Özel İdare ekipleri yetişti. 3 saatlik zorlu çalışmayla araçları bulunduğu yerden güçlükle kurtaran ekipler, vatandaşları köylerine ulaştırdı. Ekiplerin bölgedeki çalışması devam ederken, kar yağışı ve tipinin etkisi sürüyor.

Annesiyle birlikte hastaneden dönerken köy yolunda mahsur kalan Hasan Kırmızıyıldız, “Muş'ta hastaneden geliyoruz. Burada yollar tipi nedeniyle kapanmış durumda. Annem rahatsız. Şu anda kendisine cihaz bağlı. 3 saattir yoldayız, 2 saatten beri de burada mahsur kaldık. Ekipler geldi şimdi yolumuzu açıyor kendilerine teşekkür ederiz. Yolumuz açılınca köye gideceğiz” dedi.

Türkçe bilmeyen hasta kadın Huriye Kırmızıyıldız da Kürtçe yaptığı açıklamada, 2 saatten beri yolun açılmasını beklediğini anlatarak, “Hastaneden geldim. Üşüdüm. Kalp rahatsızlığım var. Şimdi köye gidiyorum. Üzerimde cihaz var. Biz gelince yolda kar baya vardı. 3 saatten beri yoldayız” ifadelerini kullandı.

İl Özel İdaresi iş makinesi operatörü Necat Aslan ise Çatak bölgesinde yolda kalan 4 araç ihbarı aldıklarını belirterek, “Gelip araçları kurtardık. Burada sürekli fırtına olduğu için yer yer 4-5 metre kar olabiliyor. Görüş mesafesi düştüğü zaman ekip şefinin öncülüğünde vatandaşların yolunu açıyoruz. Bugünde vatandaşlara yolu açtık ve kendilerini köylere ulaştırdık” diye konuştu.

Uğur Ulu
 

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