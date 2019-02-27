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Muş'ta okullar 1 gün tatil

Muş'ta okullar 1 gün tatil
Muş'ta okullar 1 gün tatil

Muş merkez ve bağlı köylerde yoğun kar yağışı sebebiyle 27 Şubat Çarşamba günü eğitime bir gün ara verildi.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı, buzlanma, fırtına ve tipi beklentisi nedeniyle; ayrıca eğimi fazla olan bölgelerde çığ tehlikesi riski de değerlendirildiğinde; İl İdaresi Kanunu çerçevesinde 27 Şubat Çarşamba günü Muş İl Merkezi ve bağlı köylerde (ilçeler hariç) eğitime 1 gün süre ile ara verilmesine Valiliğimizce karar verilmiştir. Diğer ilçelerimiz ve bağlı köylerinde eğitim-öğretim devam etmektedir. Ayrıca Muş merkez ilçemizdeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin 27 Şubat 2019 Çarşamba günü idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir" denildi.

Uğur Ulu
 

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