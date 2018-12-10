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Muş'ta PKK'ya ait sığınakta yaşam malzemesi ele geçirildi

Muş'ta PKK'ya ait sığınakta yaşam malzemesi ele geçirildi
Muş'ta PKK'ya ait sığınakta yaşam malzemesi ele geçirildi

Muş’un Hasköy ilçesinde tespit edilen bir sığınakta yaşam malzemesi ele geçirildi.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda 9 Aralık günü Hasköy ilçesi kırsalında operasyon icra edildiği belirtildi. Açıklamada, operasyonda bir sığınakta bulunan 2 jelikan bidon içinde 2 adet dolu piknik tüpü, 3 adet el telsizi, 14 adet soğuk iklim giyim eşyası, 1 adet kar elbisesi, 6 adet örgütsel kitap, muhtelif gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildiği ve olayla ilgili adli tahkikata başlandığı belirtildi. Açıklamada, "İlimizde PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin tespitine ve engellenmesine yönelik mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir” denildi.

Uğur Ulu
 

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