Muş'ta PKK'ya operasyon, sığınaklar kullanılamaz hale getirildi

Muş Valiliğinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından 20 Nisan-06 Mayıs tarihleri arasında PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde icra edilen operasyonlarda; PKK/KCK terör örgütüne yardım ve yataklık eden 10 şahıs, terör örgütü propagandası yapan 3 şahıs, PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 1 şahsın yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldığı belirtildi.

Ayrıca icra edilen operasyonlarda; 1 adet Kalaşnikof piyade tüfeği, tüfeğe ait 1 adet şarjör, 1 adet tabanca, 1 adet tabanca şarjörü, 247 adet silah mühimmatı, 5 adet mutfak tüpü, 6 adet büyük pil, 2 adet 12 volt akü, 14 metre elektrik kablosu, 20 metre naylon branda, çok sayıda örgütsel doküman ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Tespit edilen 14 adet sığınağın ise kullanılamaz hale getirildiği kaydedildi.

Uğur Ulu