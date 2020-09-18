Muş'ta şeker mısır üretimine başlandı

Muş'ta tarım ve hayvancılığın gelişmesi için birçok çalışmaya imza atan MŞÜ, dünya genelindeki bir çok kaliteli bitkiyi kampus alanında toprakla buluşturmaya devam ediyor. Daha önce Goji Berry bitkisi ve Virginia tütünü ekimi yapan üniversite, bu kez de şeker mısırını Muş tarımına kazandırmak için çalışıyor. Çalışmalarla ilgili bilgi veren MŞÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yaşar Karadağ, Muş Alparslan Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesinin gerek Muş'ta, gerek bölgede ilklere imza atmaya devam ettiğini hatırlattı. Bu yapılan çalışmanın bölgede ilk defa üretimi yapılacak olan çalışmalarda biri olduğunu kaydeden Prof. Dr. Karadağ, “Zea mays sakarata; Latince ismi ile anılan şeker mısır dediğimiz ya da tatlı mısır dediğimiz bir mısır çeşidi. Dünyada tüketilen mısırın yüzde 90'dan fazlası hayvan gıdası olarak, silajlık olarak tüketilen bitkilerdir. Piyasada satılan mısırların tamamı sert tipi, at tipi dediğimiz mısır tiplerine girmekte. Bunlar hayvanlara gıda olarak verilmekte. Bütün dünyada insanların, insan gıdası olarak tükettiği tek mısır çeşidi vardır; şeker mısır veya tatlı mısır dediğimiz mısırlardır. Bu mısırların bölgede ve Muş'ta ilk defa adaptasyon çalışması yapıldı. Bu adaptasyon çalışması başarıyla sonuçlanmış durumda. Bu mısır bünyesinde yüksek miktarda şeker barındırıyor. Muşlu ve bölgemiz bu bitkiyi ilk defa tanısınlar diye ektik. Bardak mısır diye satılan mısır bu mısırdır, konserve olarak tükettiğimiz mısırlar bu mısırlardır” dedi.

Uğur Ulu

