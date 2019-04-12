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Muş'ta terör operasyonu: 70 gözaltı

Muş'ta terör operasyonu: 70 gözaltı
Muş'ta terör operasyonu: 70 gözaltı

Muş’ta, PKK/KCK terör örgütü ve FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yapılan çalışmalarda 70 şahsın gözaltına alındığı bildirildi.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığı tarafından 28 Mart-11 Nisan 2019 tarihleri arasında PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde icra edilen operasyonlarda, PKK/KCK terör örgütüne yardım ve yataklık eden 31 şahıs, terör örgütü propagandası yapan 37 şahıs, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 1 şahıs, ‘Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik Etme' suçundan 1 şahıs yakalanarak haklarında adli işlem başlatılmıştır. İcra edilen operasyonlarda, 3 adet 9 mm ruhsatsız tabanca, 3 adet tabanca şarjörü, 64 adet 9 mm tabanca fişeği, 2 adet kurusıkı tabanca, 5 adet ruhsatsız av tüfeği, 44 adet 12 cal. av tüfeği fişeği ele geçirilmiştir.” ifadelerine yer verildi.  

Uğur Ulu
 

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