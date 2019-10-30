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Muş'ta terör operasyonu

Muş'ta terör operasyonu
Muş'ta terör operasyonu

Muş İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince PKK/KCK terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda teröristlere ait sığınaklar bulunarak mühimmatlar ele geçirildi.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığınca 1 - 22 Ekim 2019 tarihleri arasında PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde icra edilen operasyonlarda; ‘Barış Pınarı Harekâtı' ile ilgili terör örgütü propagandası yapan 45 şahıs tespit edilerek, haklarında adli tahkikat başlatılmıştır. EYP yapımında kullanılan 87 adet tüp ve elektrik kablosu, çok miktarda mühimmat, 625 kilogram gıda malzemesi, muhtelif miktarda dijital materyal ele geçirilmiş olup, ayrıca terör örgütünce kullanılan 5 adet sığınak tespit edilerek kullanılamaz hale getirilmiştir” denildi.

Uğur Ulu

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