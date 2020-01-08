Mustafa Akgören'den Jesse ve Eskişehirspor hakkında açıklama

Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde gerçekleşen basın toplantısında Başkan Mustafa Akgören açıklamalarda bulundu. İşten çıkarılan personeller hakkında konuşarak sözlerine başlayan Akgören, “Biz göreve geldiğimizde epey süre maaş alamayan personeller vardı. Bizde daha fazla mağdur etmemek için çıkışlarını verdik. Giden personelleri ve gelen personelleri kıyasladığımızda totalde bir yıllık 700 ile 1 milyon lira arasında tasarruf edeceğiz” dedi.

“Jesse konusunda bize net ulaşan bir yazı yok”

Galatasaray ile ismi anılan Jesse hakkında çarpıcı açıklamalarda bulunan Başkan Akgören, “Kadroda bizlere ihtar çeken futbolcularımız var. Kampa katılmayan futbolcularımız aşa yukarı kulübümüze şu anda 10 milyon lira gibi bir alacağı olan futbolcularımız. Özellikle Jesse ve Milinkovic'e ödeme seçenekleri sürdük. Jesse kabul etmedi. Biz gelmeden İstanbul takımlarıyla görüşmeler yapmış ve aklına girmiş. Jesse'yi ikna edemedik. Şu an itibariyle bize net ulaşan bir yazı yok. Jesse resmi bir imza atmadı. Menajeriyle defalarca görüştü ve ödeme planları sunduk ama bunu başaramadık. Onun yanında birçok oyuncuya ödeme planı sunduk Sissoko ve Kamal ile anlaştığımızı düşünüyorum. Milinkovic'i getirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Bu takım 5-6 kişiden oluşmuyor” diye konuştu.

“25 milyon lira bulunmadan rahat uyku yok”

Acil olarak 25 milyon liraya ihtiyaçları olduğunu aktaran Başkan Akgören planlarının ligde kalmak olduğunu ifade etti. Akgören, “Yaklaşık acil olarak 25 milyon lira bulunmadan kulübe ve yönetim kuruluna rahat uyku yok. Bu para nasıl bulunur bilmiyorum. Sponsorluk görüşmelerinden bu para çıkar mı emin değilim. Öyle bir kısır döngü söz konusu ki ödesek yine gelecek. Öyle bir değirmen ki taşıma suyla kısmen dönüyor. Planımız ligde kalmak, ligde kalmak şampiyonluk kadar değerli. Biz bunun bilincindeyiz. Eskişehirspor kulübünün oturduğu yerden 15-20 milyon gelir etmesi demek. Bu para bize gelmese bile borçlardan düşüyor. Aktif Banka olan borç 12-13 milyona düşmüş durumda. Ondan sonra yeni borçlar yeni alacaklar devreye girecek. Bu ligde küme düşmezsek 4-5 senede mevcut borçlar ödenecek. Bizim bu sezon sonuna kadar 20 milyon para bulmamız lazım. Bu parayı bulursak futbolcular gitmeyecek ve gitmezlerse bu ligde kalacağız. Bu 20 milyonu nereden bulacağız. Taşıma su ile değirmene su taşımamız lazım. Kulüpte bazı krediler tüketilmiş. Biz bu kulübün 10 sene sonrasını düşünüp hareket ediyoruz. Coşkun hocamızla pazarlık yaptık. 660 bin lirayı 250 bin lirayı indirip hocamıza verdik. İkinci yarı hazırlıklarımız devam ediyor. Kampa katılmayan oyuncularımız var. Haklı olabilirler ancak bizim açımızdan haklı değiller. Kampa katılmayarak kulübe ihanet ediyorlar. Birçoğu sezon başındaki kampa da katılmadılar. Kendilerine cezalar kesilecektir” şeklinde konuştu.

“Jesse'nin anlaştığını bilmiyorum”

Kulübün borcunun 200 milyon civarında olduğunu ve Jesse'nin bir takımla anlaştığını bilmediğini belirtti. Akgören, “Jesse'nin anlaştığını bilmiyorum. 2 gün önce görüştük. Bize Jesse için Anadolu kulüpleri teklifler yaptı. Bir kulüple çok ciddi bir rakama anlaştık. Menajerine anlattık ve kabul ettiler. Çok başarılı bir transfer çalışması olduğunu söyledi. Ertesi gün Jesse'yi razı edemiyorum dedi. Son konuşmamızda Perşembe günü Eskişehir'e gelmeleri için davet ettik. Güncel borcumuz 200 milyon civarında. Borçlarımızın büyük çoğunluğu döviz üzerinde, yürüyen borç olduğu için sürekli faiz işliyor“ ifadelerini kullandı.

Çağatay Gür - Mustafa Kaplan - Ersin Gökdağ