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Mustafa Altındağ: 'Hedefimiz bir üst lige çıkmak'

Mustafa Altındağ: 'Hedefimiz bir üst lige çıkmak'
Mustafa Altındağ: 'Hedefimiz bir üst lige çıkmak'

Ankaragücü Teknik Sorumlusu Mustafa Altındağ, Ümraniyespor ile berabere kaldıkları maçın ardından hedeflerinin bir üst lige çıkmak olduğunu söyledi.

Mustafa Altındağ: 'Hedefimiz bir üst lige çıkmak' - Tıkla İzle

Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasında Ankaragücü, Ümraniyespor ile deplasmanda karşılaştı. 10 kişi kaldıkları maçın son anlarında atılan golle sahadan 2-2'lik skorla ayrılan Ankaragücü'nde Teknik Sorumlu Mustafa Altındağ basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Altındağ, “Buraya gelişimiz de zaten galibiyet üzerine kurmuştuk. Hedefi olan bir takımız. 1-0 öne geçtik. Kırmızı kart gördük, 10 kişi kalmamıza rağmen oyuncularım maçı bırakmadılar. Oyuncularımı kutluyorum. Önümüzdeki maçlara bakıp, yolumuza devam edeceğiz. Hedefimiz bir üst lige çıkmak. Ümraniyespor'a kalan maçlarında başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

İsmail Yasin Akçın - Yunus Kılıç
 

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