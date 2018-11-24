Mustafa Cengiz: '3 hakem hakemliği derhal bırakmalıdır'

Atiker Konyaspor maçının ardından olağanüstü yönetim kurulu toplantısı kararı alan Galatasaray'da Başkan Mustafa Cengiz, toplantının ardından konuştu. Rakibe saygı ve kendine saygı anlayışından uzaklaşmadan hareket ettiklerini belirterek sözlerine başlayan Cengiz, “Türkiye Futbol Federasyonu'na, futbolun tüm paydaşlarına ve rakiplerimize hep dostluk mesajı verdik. Bu yaklaşımımızın zayıflık ve acizlik olarak görüldüğünü gördük. Samimi yaklaşımımız hak ettiği karşılığı görmedi” dedi.

“Hata yoktur, kasıt vardır”

Türkiye'de VAR uygulamasının başladığı Süper Kupa finalinden bu yana Galatasaray aleyhine düzenli olarak haksızlıklar yapıldığını söyleyerek sözlerini sürdüren Mustafa Cengiz, “Bu kasıtlı eylemlerin sürekli tekrarlanarak, saha içinde seyirciyi tahrik edici şekilde dakikalarca kararsız kılınıp bekletilmekte ne hedeflenmektedir. Hakem kararsız kalmamalıdır, şüpheye düştüğü anda VAR kontrolünü duysal ve görsel olarak yapmalıdır. Aklı selim hiç kimsenin kabullenemeyeceği haksız kararın, korkmadan, çekinmeden 10 binlerce seyirci önünde kışkırtıcı şekilde uygulanmasının nasıl bir hedefi vardır. Burada hata değil kasıt olduğuna inanıyoruz. VAR sistemi, son oynanan derbide, rakip oyuncunun ceza sahası içinde oyuncumuza yaptığı faulde kullanılmadı ve hakem Fırat Aydınus görmezden geldi. Bunun ardından VAR kayıtlarının açıklanmasını istedik ama ceza kuruluna sevk edildik. Atiker Konyaspor maçının 88. dakikasında çok tartışmalı bir karar alında ve hakem, görüntüleri izleme gereği bile duymadı. Kulaktan iletişimle saha içi ve saha dışı tahrik unsuru oldu. Açıkça görüldü ki tartışmalı pozisyonun asla bir penaltı kararı olmaması gerekirdi” açıklamasını yaptı.

“Tüm kurumlar derhal istifa etmelidir”

Dürüstlüğün şeffaflık gerektirdiğinin altını çizen Mustafa Cengiz, “Dürüst olmak için açık olmanız gerekmektedir. Bu kavramlar karşılığını bulamamıştır. VAR hakemiyle sahadaki hakemin konuşmalarının deşifre edilip açıklanmasını istiyoruz. TFF gereğini yapmadığı takdirde, FIFA ve UEFA nezdinde derhal harekete geçilecektir. Galatasaray'ın haklarını gasp eden 3 hakem, Fırat Aydınus, Halis Özkahya ve Hüseyin Göçek, hakemlik camiasının dışında kalmalıdır ve bu 3 hakem derhal hakemliği bırakmalıdır. Güvenilirliği sürekli olarak tartışılan bir kurum haline gelen TFF bu durumun baş sorumlusudur. TFF dünyanın gündemindeki footbal leaks belgelerini neden yok saymaktadır. Bu federasyon 2002 Dünya üçüncüsü ve 2008 Avrupa üçüncüsü olan Türkiye'yi bugün küme düşürmüştür. Son aldığı kararların tümü tartışılan TFF şüpheyle yaklaşılan bir kurum olmuştur ve tüm kurumlarıyla istifa etmelidir. Bu istifa Türk futbolunun gelişmesi için elzemdir. Camiamız içeriden ve dışarıdan her türlü kışkırtmaya karşı temkinli olmalıdır. Geri çekilmeyeceğiz. Kenetlenin başka Galatasaray yok” diyerek sözlerini tamamladı.