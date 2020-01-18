Mustafa Cengiz: "A harfi gündeme gelmedi"

Galatasaray Spor Kulübü'nün yeni üyelerinin berat törenin ardından Başkan Mustafa Cengiz, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Transfer konusunda teknik, idari ve sportif kadrolarının gereğini yapacağını belirten Cengiz, “Bu konuda teknik heyet, yetkili ve sorumludur. İkinci yarının bütün Türk milleti için hayırlara vesile olmasını dilerim. Sporun barış, kardeşlik, eşitlik, dürüstlük, kurallara uygunluk içinde kardeşçe yarış olduğunu unutmayalım. Ben özellikle yönetici kardeşlerimize bu konuda sağ duyulu, hoş görülü davranışlar diliyorum. Kendimiz de dahil. Türk halkının içinde bulunduğu coğrafyada bu kadar sıkıntıda stres atabileceği tek unsur olan futbol için güzellikler ve doğruluklar diliyorum. Yenilebiliriz, yenebiliriz. Yenilince üzüntüye katlanmasını bilmeliyiz. O da onurlu bir davranıştır. Yenince de dengeli sevinmeliyiz. Camialar kardeştir. Bizleri ayıran din, dil, ırk, siyasi ve sosyal sınıflar değildir. Değişik renklere gönül vermiş futbolseveriz. Bütün camialara en derin saygılarımı sunuyorum. Fakat onları yöneten yönetici kardeşlerimizin diğer camialara karşı kelime sarf ederken daha dikkatli olmalarını diliyorum. Hepsine sevgim ve saygım sonsuz” diye konuştu.

"Cumhurbaşkanımız ‘Spora siyaseti karıştırmayın' dedi"

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yaptığı ‘Spor Kulüpleri ve Federasyonlar Çalıştayı' hakkında konuşan Cengiz, "Çok önemli bir çalıştaydı. Cumhurbaşkanımız bizi kabul etti. Görüşlerimizi ilettik ve bildirdik.

Cumhurbaşkanımızın tarihi bir konuşması oldu. Yabancı sınırlaması ile ilgili TFF Başkanımız sınırlamadan söz ederken bir şekilde Cumhurbaşkanımızın adını zikretti. Cumhurbaşkanımız buna iyi bir tepki verdi. Bizi şaşırtan ama çok mutlu eden müthiş bir konuşma yaptı. Bir devlet adamı ferasetiyle duruşuyla dedi ki, ‘Arkadaşlar lütfen spora siyaseti karıştırmayın. Lütfen benim adımı da Cumhurbaşkanı'nın görüşü de bu şekilde diye ifade etmeyin. Ben bir şey söyleyeceksem bunu doğrudan söylerim. Aracıya ihtiyacım yok' dedi. Hepimiz çok etkilendik, mutlu oldu. Devlet adamı olarak bizleri uyardı, spor camiasını uyardı. Gösterdiği yol için kendisine teşekkür ederim. Burada birbirimize karşı çok saygılı olmamız gerek. Spora siyaseti sokmamız gerek. Rica ediyorum" şeklinde konuştu.

"Basireti bağlanan hakemleri istemiyorum"

Çaykur Rizespor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçındaki hakemlerin performansı ve maçtan sonra Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp ile konuşup konuşmadığının sorulması üzerine Mustafa Cengiz, "Ben Zekeriya Alp ile hiç görüşmedim. Hayatım da bir kere rastlaştım. Onu da Zekeriya Bey olduğunu görünce baş selamı verdim. Rize maçına gidemedim, basket maçındaydım. Benim yüreğim burkuldu. Sadece Galatasaray değil, Rize'nin de olabilirdi. İnsanın içi burkuluyor. Bu kadar 100 milyonlarca lira harcıyorsunuz, yüzlerce insan maçı izliyor. Siz orada göz göre göre Galatasaray için demiyorum bir takımın hakkını gasp ediyorsunuz. Bunu yapmamanız gerek. Vicdanlı olun, korkmayın, cesur olun. Ben hakemlere bunu söylüyorum. Gördüğünüzü çalın, adalet dağıtmayın. Adalet dağıtmaya çalışırsanız o işin içinden çıkamayız. Futbol dürüst, mert ve doğru bir oyundur. Fair bu anlamda Türkçe'ye eksik çevrilmiştir. Sadece adil oyun demek değildir. Mert oyun, doğru oyun demektir. Hakemi aldatmaya yönelik hiçbir hareketi de tasvip etmiyorum. Kendi takımımdan da olsa onaylamam. Ben çok kötü, art niyetli olduklarına inanmak istemiyorum. Basireti bağlanan hakemleri istemiyorum. Bu hakemler devamlı aynı hataları yapsa da iyi niyetle de olsa kesinlikle lige problem yapar. Milyonlarca insanın haksızlığa mevcut düzene, disiplinli yürüyüşe karşı inancını kaybettirir. Bu tehlike var. Bu konuda çok dikkatli olmalarını istiyorum. Federasyon da alacağı tedbirlerde yanlış yapanı affetmemesini istiyorum ve diliyorum" diye cevap verdi.

"A harfi gündeme gelmedi"

Teknik Direktör Fatih Terim'in Arda Turan ile ilgili yaptığı açıklamaların ardından görüşüp, görüşmediklerinin sorulması üzerine Başkan Cengiz, "31 Aralık'ta yılbaşı için aradı. Görüştük, ben kendisine sordum. ‘Bir gazeteci soru sordu, onu yanıtladım' dedi. ‘İntikal eden bir şey olsa başkanım bize size getiririz' dedi. Ayın 2'sinde de 6 kişi 4 saat toplantı yaptık. Transfer stratejisini belirledik. A harfi gündeme gelmedi. Bize intikal etmiş bir şey yok. Devamlı sosyal medya üzerinden bunu işlemek ne derece doğru onu bilemiyorum. Biz ciddi bir kulübüz. Biz bize intikal etmeyen bir konuda ahkam kesmeyiz" açıklamasında bulundu.

Oğuzhan Ort - Ozan Buğra Koşar