Mustafa Cengiz: 'Arda Turan gündemimizde yok, bize intikal eden bir şey de yok'

İşte Mustafa Cengiz'in açıklamalarından satır başları;

-"Arda Turan transfer gündemimizde yok. Bunu söylemekten bıktım"

-"Kurallar yok edilmek için konulmaz. Oyun oynanırken kural değiştirilmesine şiddetle karşıyız"

-"Karar yönetenler tarafından alınır, onun tarafından da yürütülür. Fikir ayrılığı olmaması gerekir. Ayrı ayrı fikirlerdeysek ayrı ayrı yollara gitmemiz gerekir"

-"Fatih Terim'in 'fikir ayrılığı yaşıyoruz' sözü bizi çok yaraladı"

-"Yönetim olarak idari ve sosyal anlamda Arda Turan'ın Galatasaray'a yararlı olmayacağını düşünüyoruz"

-"Fatih Terim ile gerektiğinde toplantı yaparız. Biz bu zamana kadar hocamızın istediği 30 kadar oyuncu için 70 milyon Euro'ya yakın harcama yaptık"



