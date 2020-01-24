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Mustafa Cengiz: 'Arda Turan gündemimizde yok, bize intikal eden bir şey de yok'

Mustafa Cengiz: 'Arda Turan gündemimizde yok, bize intikal eden bir şey de yok'
Mustafa Cengiz: 'Arda Turan gündemimizde yok, bize intikal eden bir şey de yok'

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, uzun süredir spor gündemini meşgul eden Arda Turan transferine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Cengiz, ''Arda Turan transferi gündemimizde yok. Bunu söylemekten bıktım" dedi.

İşte Mustafa Cengiz'in açıklamalarından satır başları;

-"Arda Turan transfer gündemimizde yok. Bunu söylemekten bıktım"

-"Kurallar yok edilmek için konulmaz. Oyun oynanırken kural değiştirilmesine şiddetle karşıyız"

-"Karar yönetenler tarafından alınır, onun tarafından da yürütülür. Fikir ayrılığı olmaması gerekir. Ayrı ayrı fikirlerdeysek ayrı ayrı yollara gitmemiz gerekir"

-"Fatih Terim'in 'fikir ayrılığı yaşıyoruz' sözü bizi çok yaraladı"

-"Yönetim olarak idari ve sosyal anlamda Arda Turan'ın Galatasaray'a yararlı olmayacağını düşünüyoruz"

-"Fatih Terim ile gerektiğinde toplantı yaparız. Biz bu zamana kadar hocamızın istediği 30 kadar oyuncu için 70 milyon Euro'ya yakın harcama yaptık"


 

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