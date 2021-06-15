Mustafa Cengiz: 'Başkanlık sürecimi yönetimsel olarak çok başarılı buluyorum'

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, GS TV'de gündem özel programında basın mensuplarından gelen soruları yanıtladı. Seçim ortamının sertleştiğini belirten Cengiz, "Bu ortamdan mutlu değilim, rahatsız oldum. Galatasaray'a zarar verdiğini gördüm. Galatasaray his takımı. Diğer rakibe çatarak bir yere gelebilir miyiz? Bence gelemeyeceğiz. Stratejilerini benim üzerime kurmuşlar. Erkenden ilan ettim. İnanmadılar, beklediler son güne kadar. Devamlı bana çattılar. Bunu anlamadım. Galatasaray etiği ne, bana anlatın bileyim. Bu hoş mu? Adaylar niçin aday oluyor Galatasaray'a hizmet için oluyor. Galatasaray başkanlığına aday oluyorlar. Benim bunlar saygısızlık etme hakkım yok. Senin benim başkanım olduğunda ben onu desteklemek durumundayım. ‘Ben 3.5 senedir bu zihniyetle çalışıyorum' demeyeceksiniz. Hangi zihniyet?. Sen bu zihniyete karşı ne mücadele veriyorsun. Avrupa'da başarılı olamadık, eleştir" diye konuştu.

"Yapamayacağınız vaatleri vermeyin"

Seçilecek başkana en önemli uyarısının ne olacağının sorulması üzerine Başkan Cengiz, "Mülkiyeli bir abim lafı aklıma geldi. 'Ülkede bazı kesimler adamı Yezid diye öldürürler, şehit diye gömerler' dedi. Çok büyük bir laf. Buna hazırlansınlar. Siz istediğiniz kadar vaat eden. Yapamayacağınız vaatleri vermeyin. Vaatlerin maliyeti sıfırdır. Biri 300 milyon Dolar diyor, biri hemen 1 milyar diyor. Bu müthiş bir şey. Bize güvenmiyorsanız, bize vermeyin. Niye bize şimdi veriyorsun. Sen bana vermiyorsun. Bizim her şeyimiz meydanda. Hatta fazla şeffafız. SPK bizi uyarıyor. Adam alıyor futbolcu. Ne verdiği, ne sattığı belli. Kesinlikle limit aşıyor fakat borçlandırmayı geçiyor, lisans alıyor. Ben biliyorum nasıl geçtiğinizi. Biz açık ve şeffafız. Bir kuruşu bile titizlikle izliyoruz. Tarihin en iyi denetleme kurulu bizde. Bu adamları denetim yapmadınız diye ibra etmediler. Çok büyük yara aldı. Bilinçli ibrasızlık verenlere çok üzüldüm. İbrasızlık lav edildi, iyi ki edildi. Tavsiyem lütfen bizim de henüz yapamadığımız şeyler var. Teknokent'i yapamadık. Kapalı spor salonu yapamadık. Adada dün bizim tahliye davasına itirazı ret edildi. Kemerburgaz'ı zaten hallettik. Geçen hafta kapıyı kırdılar girdiler. Bana değil, devlete baş kaldırıyor. Valimiz araya girdi. Sakladığımız hiçbir şey yok. Bizim kesinlikle abdestsiz namazımız yok. Birbirimizi eleştirirken, kırarken lütfen cam kulede oturduğumuzu unutmayalım. Kemerbugaz'da, spor salonunda bir noktaya geldik ama açıklamıyoruz" diye cevap verdi.

"Başkanlığa aday olmamamın tek nedeni sağlık"

Başkanlık döneminde birçok üzüldüğü olay olduğunu ifade eden Mustafa Cengiz, "Başta kendi yaptıklarım dahil. Avrupa'daki başarısızlıklarımız çok üzdü. İnanılmaz bir gelir elde edecektik. Galatasaray, Türkiye'de değil, bütün dünyada çok büyük bir marka. Zaman yetmedi. Çok olay var. 3 seneye sığdırmak mümkün değil. 3.5 senedir Kemerburgaz ile uğraşıyoruz. Şu anda bize mayıs sonuna kadar yapılandırma için 170 milyon TL gerekiyor. Hala icra ve hacizleri bitiremedik. Öde öde bitiremedik. Geçmiş yönetimleri suçlamıyorum, sürekli ertelemişler. Bana oy atan, beni destekleyenlere teşekkür ederim. Başkanlığa aday olmamamın tek nedeni sağlık. Buraya gelecek başkanlar masanız evraktan dolu olacak. Tam zamanlı olacaksınız. Kaç başkan iflas etti biliyor musunuz? Kaç başkan hasta oldu? Özhan abiyi gömdük. Kaçırmayın sonra da kaçtı demeyin" açıklamasında bulundu.

"Falcao transferi şimdi önümüze gelse daha sıkı pazarlık ederim"

‘Keşke yapsaydım ya da yapmasaydım dediğiniz bir transfer oldu mu?' sorusuna ise Cengiz, "Bizde en tartışılan transfer Falcao. Açık ve net. Falcao olayı, daha F yok, menajerleri sosyal medyada iyi çalıştı. Helal olsun. Taraftar etkileniyor. Falcao'yu kim istemez. Değerli bir karakter. Dünyanın kabul ettiği bir yıldız. Falcao'ya kim hayır der. Teknik heyetin sözü o. Emniyet verdiği rakamlar, o gün 70 bin kişi geldiğini söylediler. Şimdi bu transfer önümüze gelse daha sıkı pazarlık ederim. Ben haysiyetsiz ve şerefsiz demedim. Ben bunu hatırlayın dedim. Ben bunun motive edip, etmediğini bilmiyorum. Hele ki teknik heyetime asla demedim, demem. Futbolculara bozuldum, son maçta. Bazı oyuncuların oyunu, sahaya kendi vermemesi çok ağrıma gitti. Bunda sızlanacak ne var. Şerefsiz demedim. Şerefli ve haysiyetli insanlar olduğu için bunu bilin dedim. Tam tersine onları onore ettim. Yapmayın, benim dediğimi tam okuyun. Burada çok üzülüyorum. Dediğimi çarpıtmayın. Etki etti diye yüzlerce kişi aradı. Çocuklar ölümüne oynadılar. Paranın yıktığını para ile tamir edersiniz ama şerefiniz, haysiyetiniz yıkılırsa tamir edemezsiniz. Galatasaray'ı kaos ortamına götürecek bir başkan değilim" dedi.

"Bütün adaylara eşit mesafedeyim"

Bütün adaylara eşit mesafe olduğunu açıklayan Cengiz, "Şu an için yok. Herkese eşit mesafedeyiz. Cumaya kadar bakalım. Kendisi beni tanımıyor ama en eski tanıdığım Yiğit Şardan'dır. Şimdiden onu destekliyorum dersem, eksi de artı da yazar. Adayı yıpratmak tehlikesi de var. Hoca ile hocaya karşı olanlar arası geçiyor de deniliyor. Bu onun tasarrufu. Ben şahsi tasarrufumu söyledim. Ben de olsam, 20 kişi Mustafa Cengiz'in çalışma arkadaşı derim. Yiğit bey biraz daha geç oldu. Çünkü benim seçime girip, girmeyeceğim belli değildi. Sanırım diyorum artık onu mu bekledi. Biraz geç girdi sanırım. Benim arkadaşlarıma müracaat gayet doğal. Benim arkadaşlarımım beni aradığında girin, girmeyin demem. Arkadaşlarımın orada olması tabi ki beni etkiler. Yarışmacılar kaosa düşmesin diye çok çalışıyorum. Bu nedenle bekleyeceğim, söylemleri bekliyorum. Biz baya işler yaptık. UEFA'yı bir an evvel yapmanız lazım. Biz 3. yıldayız. Çok ciddi yazılar yazdık. UEFA'dan 31 Haziran'a kadar borçsuzluk kağıdı alacağız. Bunun da parasını hazırlıyoruz. Gelecek yönetimi açığa düşürmemek için" şeklinde konuştu.

"Başkanlık sürecimi yönetimsel olarak çok başarılı buluyorum"

Başkanlık dönemini değerlendiren Mustafa Cengiz, "Son 10 yıldır bütün divanlarda konuşurum. Genel kurullarına katılanlar beni çok iyi tanır. GS TV'den özellikle açıklama yapıyorum. Hep çağırıyorlar. Ben bilerek ve bilinçli olarak GS TV'den yapıyorum. Bana izin versinler, biraz daha insanların açıkça ve mertçe fikirlerini ortaya koymasını bekliyorum. Normal bir adam ve ekiplerinin yapacağı iş değil. Abdurrahim Albayrak, Yusuf Günay, 3'müzün akıl hastanesine girip, rapor almamız lazım. Biz kurumsal çalışmaya başladık. Başkanlık sürecimi yönetimsel olarak çok başarılı buluyorum" diye aktardı.

"Teknik direktörlük konusunu gelecek yönetime bıraktım"

Florya ile temasının Abdurrahim Albayrak ile olduğunu belirten Başkan Cengiz, "Bulunduğum ortamda, aile ortamı dahil belki serzenişte bulunmuştum, bu adam oynatılır mı diye? Abdurrahim beyin dışına kim ulaştırıyor bilmiyorum. Nasıl ulaştırıyor onu da bilmiyorum. Bizde çalışan kızcağızın, ‘Bak çattık belaya, gelip çocukları konuşuyor' diye demecini görünce yerimden hopladım. Ben hocama ve teknik heyete, destek ve güç vermek için. ‘Çattık belaya' demişler. Hoca bana 'Gel yemekteyiz' dedi. Bunu da şimdi söylüyor, yalan. Galatasaray kültürüne bu yakışmaz. Ben bir şey söylemezsem içime atarsam içimde patlar. Hem hoca hakkında 3 ay sonra göndeririz diyeceğim, hem de hoca buyur gel diyeceğim. Ben gelecek yönetime bıraktım. Ben asla görüşme yapmadım. Ben Fatih Terim varken, ikinci teknik direktörle görüşmedim. Ben yalan söylememem. Okan Buruk ile telefon görüşmesi bile yapmadım. Benim çalışma tarzımda, açık ve net olarak ‘Benim düşmanım' derse, ben onla çalışmam. Aç bana sor. Niye kamuoyuna açıklıyorsun sevgili hocam. Yanıt vermezsem Galatasaray makamı biter. Ayın 1'ine kadar bekledim. İmzalamayacağımı söyledim. Opsiyonu imzalayıp bana göndermedi. Bu da haysiyetli bir davranış. Galatasaray başkanlık makamını benim üzerimden yok etmeyin, yıpratmayın" şeklinde konuştu.

Aboubakar ile Billong arasındaki olayı TFF'ye 3-4 sayfa delileriyle birlikte belge gönderdiklerini ifade eden Cengiz, "TFF'den her zaman haber alan bir kardeşimiz yayınladı. TFF'ye başvurduk, bu aydınlatılmazsa ilgili uluslararası makamlara başvuracağız dedik. Beşiktaş camiasından özür dilerim. Hakkı ve şerefiyle yürüdüğünü biliyorum. Bir şey yaptınız demiyorum. ‘Şu kuşkularımız var siz lütfen bunu aklayın' dedik. Ben yapmadığımdan eminim" dedi.

"Belhanda'nın gönderilmesinden asla pişman değilim"

Faslı futbolcu Younes Belhanda'nın gönderilmesinden dolayı pişman olmadığını belirten Başkan Cengiz, “Belhanda'nın o konuşması çok hazır bir kalıptı. Onu da biliyoruz. Belhanda ve Feghouli bizi FIFA'ya verdi. 3 kişi yapılandırma yüzde 15'i kabul etmedi. Eleştirdiğimiz Falcao da indirim yaptı. Muslera ilk yaptı. Muslera'nın demeç vermesinden de rahatsız oldum. Onu dediğinde birikmişti, son damlaydı. Taraftar hareket çek, küfür et. Asla pişman değilim, en doğru yaptığım işlerden biridir" açıklamasında bulundu.

"Ben güzel iş yapanı takdir ederim"

Son olarak camiaya, taraftara mesaj veren Mustafa Cengiz, "Kaos yapmayalım. Değerli başkan adayları hepinizi Galatasaray için elinizi taşın altına koyuyorsunuz. Yarın birçok imzayı atarak aile risklerini de göreceksiniz. Ben güzel iş yapanı takdir ederim. Kim seçilirse seçilsin. Divan başkanımızdan tutun, en son ilan eden Yiğit Şardan'a kadar. Lütfen ona destek olan. Birbiriniz aleyhinde Galatasaray'a zarar verecek söylemlerde bulunmayın. Çok ağır bir saldırı olursa düzeltin. Şu an dengeli gidiyor. Bana ters gidecek şeyler hariç. Bir aday ‘Teşekkür edecek bir şey bulamadım' diyor. Ben bana ne yazdığını biliyorum. Senin rezil olmanı samimi olarak istemem. Kimseye kötü, düşman değilim. Kalbim her zaman Galatasaray ile" diyerek sözlerini tamamladı.

Oğuzhan Ort

