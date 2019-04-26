Mustafa Cengiz: 'Bir yerde şampiyonluk varsa Galatasaray oradadır'

1905 Kültür Sanat Spor Derneği'nin üye töreni Türk Telekom Stadyumu'nda gerçekleştirildi. Törene Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Başkan Cengiz, etkinliğin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kupada Yeni Malatyaspor'u elenmeleri hakkında konuşan Mustafa Cengiz, “Ben Aslanları kutluyorum. Taraftarlarımızı kutluyorum. Teknik ekibimizi, başta Fatih Terim'i kutluyorum. Mücadele eden yönetici kardeşlerimizi kutluyorum. Ben taraftarlara şunu demek istiyorum; büyük bir infial var. Özellikle bir hakemin deplasmandaki maça atanmasına dair. Ben bu verilen tepkiyi de anlayışla karşılıyorum. Biz Türk toplumundan, Türk spor kamuoyundan ve bizim camiamızdan şunu diledik; bizim lehimize de hatalar yapılmasın. Biz bundan da hoşnut olmayız. Haksız alınan 1 puan, bir mal, bir edinim, herhangi bir bedel size öbür dünyaya fatura kesmeyelim, bu dünyada döner. Bunun için biz mümkün olan en adaletli, gördüğünü çalan ama üst üste kasıtlı hatalar yapmayan yönetimler diliyoruz. Hakem camiasında arkadan gelen genç nesil var. Onları çok destekliyorum. Bizim aleyhimize de hata yapabilirler. Ama bunu ısrarlı hale getirmesinler. Bu genç hakemlerimizin desteklenmesini istiyoruz. Onların sahaya çıkmasını istiyoruz. Onlara şans verilmesini istiyoruz. Onların adını bile bilmiyorum. Önerdiğim hakem bile yok. Bizim savunduğumuz dürüstlük, açıklık, şeffaflık ve samimiyet. Biz bundan yanayız. Biz başka hiçbir şey istemiyoruz. Galatasaray'ın kültürü de bu. Bu olması gerekir. Biz buna uymadığımız takdirde bizi de uyarın. Biz bu uyarıya da uyarız. Biz adil, doğru, dürüst ve oyuna hile karıştırılmayan yarıştan yanayız. Ben bütün rakiplerime bu anlamda çok saygılıyım. Malatya'yı da gördünüz, müthiş savaştılar. Fakat pozisyonlar bizden yana oldu. Onları da kutluyorum. Bütün takımları kutluyorum. Emekçi kardeşlerimi de kutluyorum. Hele yöneticileri kutluyorum. En zor iş yöneticiliktir. Kalecilik gibi. Herkese candan başarılar diliyorum” diye konuştu.

“Lehimize hata yapan hakemi çok uzun süre dinlendirip...”

Konyaspor ile oynanacak maçtaki hakem yönetiminden endişe duyup, duymadığının sorulması üzerine Başkan Cengiz, “Benim endişem şu; algı yapılıyor. Bu algı çok tehlikeli. Bir hakem bir takımın hakemi gibi lanse ediliyor. Ben şuna da üzülüyorum; bizim lehimize hata yapan hakemlere maç verilmiyor. Çok enteresan. Ben o hakemler bizden yanadır demiyorum. Ben bizim lehimize de hata yapsın demiyorum. Trabzonspor maçında da bunu söyledim, diğer maçlarda da söyledim. Bizim lehimize hata olmasın. Lehimize hata yapan hakemi çok uzun süre dinlendirip, aleyhimize hata yapan hakemi hemen ertesi hata maça verirseniz, ben bunun adını koyamam. Ben edebimle susarım. Edepli, efendi ve sakin olanların da hakkının yenmesinden yana değilim. Ben bunu sadece Galatasaray için söylemiyorum. Diğer takımlar için de söylüyorum. Bunu özellikle belirtmek istiyorum” şeklinde konuştu.

“Birileri oyuna hile katarsa, haksızlık katarsa onlardan yana değiliz”

Türkiye Kupası'nda final ve ligdeki şampiyonluk yarışı hakkında da konuşan Mustafa Cengiz, “Bir yerde şampiyonluk ve yarış varsa Galatasaray orada vardır. İnşallah ipi göğüsleme hedefine doğru yürüyecektir. Kazasız belasız, dış engelsiz bu mücadelesine devam edecektir. Bütün rakiplerine saygılı duyarak, Türk futbol ailesi içindeki bütün unsurlara da saygılı olarak. Ama birileri oyuna hile katarsa, haksızlık katarsa biz onlardan yana değiliz” ifadelerini kullandı.

Mustafa Cengiz, ayrıca sarı-kırmızılı kulübün simgesi olan ‘Aslan' simgesini kayıt altına almak için gerekli çalışmalara başladıklarını da sözlerine ekledi.

Oğuzhan Ort - Bora Akyol - Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu