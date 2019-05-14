Mustafa Cengiz: 'Bizim alnımız açık, yaptığımız yanlış yok'

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, gündeme dair Türk Telekom Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın Galatasaray mücadelesine ilişkin yaptığı açıklamalarda yer verdiği ‘saha dışı etken' sözcüğü hakkında görüşlerini aktaran Cengiz, “Özellikle Göksel beyin saha dışı sözcüğüne karşılık geleyim. Biz işin uzmanı değiliz.

Elinde herhangi bir belge var ise açıklasın, yanıt veririz. Bizim alnımız açık. Bizim yaptığımız yanlış yok. Türk futbolunu dizayn ettiğini ve yönettiği psikozunu, havasını yayan bir kardeşimiz, varsa elinde açıklasın. Ama ben aldığım duyumları açıklarsam üzülürüz” ifadelerini kullandı.

“Alemi sersem milleti de kör zannetmeyin”

Fenerbahçe Başkanvekili Semih Özsoy'un, Çaykur Rizespor-Galatasaray maçının ardından müsabakadaki hakem hatalarına ilişkin; ‘20 yıldır oynanan tiyatronun son perdesiydi' açıklamasıyla ilgili olarak da Cengiz, şunları söyledi:

“İkincisi, 20 yıldır aynı tiyatro Allah aşkına ben bunun neresinden tutayım ya. Bunu dememek gerekiyor. O 20 yılda Fenerbahçe'nin de, Beşiktaş'ın da, Bursaspor'un da, Trabzonspor'un da aldığı şampiyonlukları lekelemek olur. 20 yılda Fenerbahçe kaç şampiyonluk aldı. 20 yılda bu oldu, peki 80 yılda ne oldu? 100 yıllık kulüpleriz değil mi? Abdurrahim beyin açıklaması, anlık duygusal bir tepkiydi. Ben Fenerbahçe 2. Başkanı'nın ne söylediğiyle ilgilenme pozisyonunda değilim. Dediğine katılmıyorum. Abdurrahim Albayrak'ın tepki verdiği maçı hatırlayın, iki tane hata. Eğer önceden belli olduysa şampiyonluk oynamayalım anlamında. Eğer Galatasaray da önceden tespit ediliyorsa oynamayalım. Ama bunu derseniz; alemi sersem milleti de kör zannetmeyin.”

“Toplumun dostluğa ihtiyacı var”

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın, Galatasaray mücadelelerindeki hakem hatalarına yönelik söylemlerine de değinen Başkan Cengiz, “Ben seçime yönelik popülist bir söylem olarak görüyorum. Söylediği çok söz ver. Hiçbirine katılmıyorum. Ağızdan çıkana dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Kitleler bundan etkileniyor ve genç taraftarlar birbirine düşman oluyor. Belge olmadan kendi taraftarına şirin görünecek söylemlerden kaçınalım. Bu toplumun dostluğa ihtiyacı var. Bütün renkler bizim. Biz sivil toplum örgütleri olarak herkesi kucaklamalıyız” şeklinde konuştu.

“Çıkış yolu arıyorlar”

‘Kura ile hakem atama' önerilerinin o süreçte diğer kulüpler tarafından esprilerle karşılandığını hatırlatan Mustafa Cengiz, “Keşke MHK ile görüşmemiz televizyondan yayınlansaydı. Biz diyoruz ki; Türk hakemleri kalite olarak kendini aşmalı ve genç hakemlere fırsat verilmeli. Ben genç hakemlerin adını bile bilmiyorum. Hayatım boyunca ne bir hakemle telefonla görüştüm ne yüz yüze geldim. Türk halkı futbolla yatıp, kalkıyor, ne kadar şeffaf olunursa o kadar iyi. Biz dedik ki yeterlilik düzeyi olan hakemler torbaya konsun ve herkesin huzurunda kura çekilsin. Buna esprilerle itiraz ettiler. Oysa biz safihane itiraz ettik. Niye bundan rahatsız oluyorsunuz. Buna nasıl şiddetle itiraz ettiler. Şimdi aynı kişiler çıkış yolu arıyor. Ama sen; ‘Hakemler de insan hata yapar' deyip bildiri yayınlatıp, telefon ederek diğer kulüplere bunu imzalamaları için ararsan o bildiriyi dönüp okuman lazım. Sen bunu özellikle Galatasaray'a karşı kutsal cephe gibi yapmaya kalkarsan, o yaptığın eylem 'men dakka dukka' sonunda seni bulur” dedi.

Mustafa Cengiz, yabancı hakemlerin Süper Lig'de maç yönetme fikriyle alakalı olarak ise şu ifadeleri kullandı:

“Bunu hepimiz düşündük. Ben Türkiye liginin değerli olduğuna inanıyorum. Bizim cesaretle bu işin üstüne gitmemiz kısa vadede kura gibi ve uzun vadede de alttan genç hakemleri cesaretle sahaya sürmeliyiz. Kötü niyetli olmasınlar yeter ki. Korkmadan, cesaretle çalsınlar. Bunlar hakem eğitimiyle olur. Şu anda 3 takımın da şampiyonluk şansı var. Ben Beşiktaş şampiyon olursa da tebrik ederim.”

“Şampiyonluk yürüyüşümüze algı yönetimi yapılıyor”

Galatasaray lehine hata yapan hakemlerin kariyerlerinin büyük ölçüde sekteye uğratıldığını savunan Cengiz, “Bizim şampiyonluk yürüyüşümüze iki kulvarda birden algı yönetimi yapılıyor. Biz sesimizi ancak buradan duyuruyoruz. Bu görüntüleri buradan yayınlıyoruz sonra yayıncı kuruluş bir takım telefonlar aldığını söylüyor ve bu yayınları kaldırın diyor. Bizi GS TV'den başka ve bir-iki yorumcudan başka savunan yok. Televizyonlara bakıyoruz; ağırlıklı Beşiktaşlı ve Fenerbahçeli yorumcular var. Bu haksızlık. Orada yayınlanmadığı için ben burada yayınlıyorum. Benim 5 pozisyonumu üst üste Ali Palabıyık vermiyorsa ben bunda dış etmen ararım. Bence bu normal davranış değil, çünkü öyle bir hakem değil. Peki ne oldu; 2 hafta sonra maça verdiler. Hani Galatasaray kollanıyordu. Bizim lehimize hata yapan hakemleri bitirdiler, bizim aleyhimize yapanı maça verdiler. Ben objektif yorumdan yanayım” diye konuştu.

“Bizim koridorlarda ne yapıyorlar?”

Cengiz, Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın; ‘Galatasaray maçına gelen hakemler ve kurullar umarım koridorlara da kulübelere de hakim olurlar' açıklamasının hatırlatılması üzerine ise şöyle konuştu: “Ben hiç soyunma odasına inmedim. Koridorlarda da bulunmadım. Bugüne kadar Galatasaray koridorlarında ne olmuş, bu nasıl algı yönetmektir. Bizim koridorlarda ne yapıyorlar, ben de merak ediyorum. Milli Takım Teknik Direktörü olmuş bir kardeşimiz nasıl böyle söylemde bulunur. Bence asıl saha dışı etmen bu.”

“Ç.Rizespor Başkanı, Rizesporluları tahrik etti”

Çaykur Rizespor maçında Rizespor Başkanı Hasan Kartal'ın protokol tribününde taraftarlarını tahrik ettiğini dile getiren Mustafa Cengiz, “Biz Rize'de bir takım olaylar yaşadık. Rize halkı, Rizespor taraftarı Türkiye'nin en centilmen seyircilerinden. Rize tribünlerinde hiçbir şey olmadı. Maç sonunda benimle fotoğraf çektirdiler. Ama protokol tribününde benim hayatımda görmediğim olaylar gördüm. Rizespor Kulüp Başkanı maalesef sırtını da sahaya dönerek protokol tribünündeki Rizesporluları kışkırttı. Ben Osman Aşkın Bak'a, Rize Valisi'ne, Belediye Başkanı'na, Cumhuriyet Başsavcısı ve Emniyet Müdürü'ne teşekkür ederim.

Ama benin ikinci başkanımın oğlu yumruk yemekten kurtulamadı. Ben Abdurrahim beyin Rize'ye neler yaptığını biliyorum. Biz hiç yakıştıramadık. Bir spor kulübünde olmaması gereken davranışlar. Kınıyoruz” dedi.

Taraftarlarına da teşekkür eden sarı-kırmızıların başkan, “Bu yürüyüşte taraftarımıza teşekkür ediyorum. Yağmur, kar demeden her şartta bizi desteklediler. Eğer biz bugün bu mücadeleyi sürdürüyorsak onların çok büyük katkısı var” ifadelerini kullandı.

Bozhan Memiş