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Mustafa Cengiz: 'Bu cezalar bizleri daha çok kenetleyecek'

Mustafa Cengiz: 'Bu cezalar bizleri daha çok kenetleyecek'
Mustafa Cengiz: 'Bu cezalar bizleri daha çok kenetleyecek'

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, “İnşallah bu cezalar bizleri daha çok kenetleyecek ve birbirimize bağlayacak” dedi.

Yaptığı açıklamalar sebebiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan (PFDK) 105 gün hak mahrumiyeti cezası alan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Atiker Konyaspor ile oynanan maçı Galatasaraylılar Derneği'nden takip etti. Başkan Mustafa Cengiz, dernek binasına girişte yaptığı açıklamada cezanın hayırlı uğurlu olmasını dileyerek, “İnşallah bu cezalar bizleri daha çok kenetleyecek ve birbirimize bağlayacak. Sadece bu yıl değil önümüzdeki yıllarda 22, 23, 25 ve 100. yıldızımızı takacağız. Fatih hocayı kutladık. Kendisine başarılar diliyoruz. Biz sahada olmasak da kendimiz oradayız. Milyonların içindeyiz. Milyonlarda bizimle beraber. Biz onlarla onlar bizle” şeklinde konuştu.

Bir taraftarın ‘Başkanım biz maça gidiyoruz. İyi ki varsınız' sözüne cevap veren Cengiz, “Kutlarım. Bizim yerimize de destekleyin bu takımı. Teşekkür ederim” diye konuştu. 

Ozan Buğra Koşar
 

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