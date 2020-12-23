Mustafa Cengiz: 'Fatih hoca faule tepki verdi, rakibe saldırmadı'

Galatasaray ve Nesine.com yeni sezonda futbol takımının resmi bahis sponsorluğu kapsamında forma kol sponsorluğu için imza töreni gerçekleştirdi. Türk Telekom Stadyumu'nda yapılan basın lansmanına Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Nesine.com Yönetim Kurulu Başkanı Halit Gülbakanoğlu ile Galatasaray Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi Dorukhan Acar katıldı.

"Biz Galatasaray olarak şeffaf kelimesini lafta kullanmıyoruz"

Bankalar Birliği ile görüşmelerin sürdüğünü belirten Mustafa Cengiz, "Sıkı bir süreç. Henüz imzalar atılmadı" dedi. Bahis oynamadığını söyleyen Cengiz, "Karşı olduğum için değil beceremiyorum. Bedeli karşılığında tavla bile oynanamam. Lisede çok iyi kağıt sayardım. Bizimki pişti hikayesi. Yanlış anlaşılmasın. Siz borsaya bağlı veya değil bütün kulüpler hiç kalkıp da herhangi birinin sorduğunu gördünüz mü? ‘Sırta, göğüse, kola ne kadar aldınız?' diye. Sorduğunda yanıtlandığını gördünüz mü? Açıklanmıyor. Biz Galatasaray olarak şeffaf kelimesini lafta kullanmıyoruz. Türkiye'nin en büyük Sivil toplum kurumunun önderi olarak açık ve şeffaf davranalım. Bizde mahrem değil. 6 milyon TL kola veriyor. Bu sezon için. Minimum 4 milyon TL de eşya piyangosu için. Minimum 10 milyon TL. Gerisi Galatasaray taraftarına kaldı. Biz anlaşma yapıyoruz 58 milyon TL. Bir tanesi açıklamadı. Taraftarımız sponsorlarımıza destek verecek. Buradan bu çıkar. Şeffaf olmak çok önemli. Diğer kulüpler de bunu örnek alsın" diye konuştu.

"Falcao haysiyetli ve onurlu bir insan"

Kolombiyalı golcüleri Radamel Falcao'nun onur bir futbolcu olduğunu ifade eden Başkan Cengiz, "Bazen bir çiçeği alıyorsunuz bir yerde müthiş açıyor. Bazen yerini değiştiriyorsunuz olmuyor. Sakatlıklar oluyor. Falcao haysiyetli ve onurlu bir insan. Kendine çok dikkatli bakıyor. Onun her alamda Galatasaray'a katkı vereceğini, ne kendisini de Galatasaray'ı zor duruma düşürmeyeceğini inanıyorum. Dünya çapında bir karakter. O gereğini yapacaktır, çalışıyor. İnşallah kısa zamanda dönecektir. (Devre arasında kalacak mı?) Bir şey diyemem. Her şey olabilir. Ben kalacak mıyım bilmiyorum. Her şeyin Galatasaray için hayırlısı ve iyisi olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

"Fatih hocamız faule tepki verdi"

Yönetimin her anlamda ne gerekiyorsa yaptığını vurgulayan Mustafa Cengiz, "Biz hakareti aşağılama ve yalan olamadıkça her türlü eleştiriye açığız. Doğruluk payı varsa kendimizi düzeltiriz. Ben göreve başladığımızdan beri devamlı olarak Florya ile yönetim arasında problem var diyorlar. Devamlı olarak kavga ortamı. Fotoğrafa yorum yapıyorlar. Böyle yazılar görüyoruz. Bunu ciddi ciddi yorumcular da yapıyor. Bunu yapmayın. Bizim aramızda hiç sorun yok. Fatih hocamız Türkiye'nin ve Galatasaray'ın yetiştirdiği en değerli insanlardan biri, en iyi teknik direktörü. O bir mücadele veriyor. 60. dakikada bir faul yapıldı. O faule tepki verdi. Sahaya girdi de rakibe saldırmadı ki. Hakemlere de bir şey demedi. Rakibi de kutladı. Kaleci fotoğraf çektirip sosyal medyasından yayımladı. Hocaya sahaya girse ilk olarak Marcao'yı durdururdu. İtişme olmuş. Futbol ne kadar güzelleşirse, dürüstçe ve fair içinde oynanırsa bizim için o kadar iyi. Hakem öldürenler, sahaya girenler gibi bir sürü olumsuz emsal var. Onların içinde hocamızınki çok masum. Bazı şeylerin konuşma ile anlatmaya hal olacağına inanıyorum. İyi niyetle, empati ile. ‘Fatih hocanın yerinde olsam ne yapardım' diye düşünerek gitmemizde fayda var" değerlendirmesinde bulundu.

"Biz hocamızın yanındayız"

Yönetim olarak çok fazla konuşmadıklarına yönelik gelen eleştirilere cevap veren Cengiz, "Yönetim kurulu açıklama yapıyor, her şeye açıklama yapıyorsunuz diyorlar. Konuşuyor, ‘Vay güvenlik kamerası görse konuşuyor' diyorlar. Böyle bir komedi olmaz. Her şey meydan da kayıt altında. Bazı şeylerin açıklama ile olmaz. İrtibat ile olur. Biz kesinlikle hocamızla beraberiz. Spor kamuoyuna saygı duymak gerek. Bir şeyi çürütmek için çok bahsedersiniz. Biz hocamızın yanındayız. Bunu tekrar niye ilan edeyim ki karşı değilim. Tabi ki beraberiz. Her hafta da görüşüyoruz. Hoca ile oturuyoruz, dışarı çıkmış kolunu tutmuşlar yazıyorlar. Koridorda hangi hayalet var vallahi bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

"Hakemlerimizin iyi niyetli olduğuna inanıyorum ama formsuzlar"

Fatih Terim'e 7 maç ceza verileceğiyle yorum yapan bir yorumcunun açıklamalarının sorulması üzerine Başkan Cengiz, "Emsaller gösteriyorlar. Şuna verilmedi, bu nasıl iş diyor. Oluşmamış dosya. Böyle bir şey yok. Kendine göre tahmin. Hakemlerle ilgili yüreğimizi burkan şeyler oldu. 17 kulp adına 10 kulüp imzaladı, ‘Hakemler de insandır hata yapar' dediler. Aynı onu yazanlar kural hatası diye ayağa kalktılar. Güldük, ben olsam utanırım. Öyle bir şey dedikten sonra bunu demem. Yanlış penaltı ve taç verdiler diye 2 hakemin hayatını kararttılar. Bülent ile Serkan. Günah değil mi ya. Bir hakemi elinden tutup, kart göster diye onu da söyleyim, Deniz Ateş. Onun da birikimi bitirdiler. 3 tane. Madem zor yetiştiriyoruz niye yapıyorsun. Bunu yapmayın dedik. Dün bana göre penaltımız vermedi. Bana göre penaltı. 2-2 olsaydı o penaltı ne olacaktı. Onu konuşacaktık. Hakem kasıtlı mı yaptı hayır. Türk hakemlerine saygı duyuyorum. Hiçbirine art niyetli yaptığına inanmıyorum. Hakemlerimizin iyi niyetli olduğuna inanıyorum, biraz formsuzlar. Her takım için dikkatli olsunlar. Hiç kimse mutlu değil" dedi.

"Galatasaray'da transfer olacak"

Transfer döneminde yapılacak transferlerin sorulması üzerine Mustafa Cengiz, "Uçaklar kalktı. Kremalar kondu. Çilekler Bize verilen görevin gereğini yapıyoruz. Biz ilk defa artıya geçtik. Kulübün borcu çok. Sportifin borcu çok. Gelirlerimizde 500 milyon TL azalma var. Çok ciddi zarar çıkacak. En iyi durumda Galatasaray. Bizim ayağımızı yorganımıza göre götürmemiz gerek. Gelecekler kuşakları zorluğa düşürmemiz gerek. Yapılandırmada giderleri azaltacağımıza söz veriyoruz. Bugün 5 yıl yapılandırma yapmıştık. Şimdi devletimiz sağ olsun. Bankalar Birliği diyor ki 5 yılı 10 yıla çıkaralım. 7 +2 . 2 yıl ödemesiz 7 yıl vade. Buna karşı çıkanlar var. Hangi mantık, hangi iş adamlığı, hangi kafa yapısı hayır der. Ben böyle bir şey görmedim. ‘Size ömür boyu kalacak' diyorlar. İnşallah kalır da sessiz kitle bize teşekkür eder, gelecek kuşaklar. Şu anda 83 milyon TL para var kullanamıyoruz. Teminatlar verdin diyorlar, ben geldiğimizde bütün teminatlar verilmiş. Bir tane ek teminat vermediğimiz gibi Riva ve Florya'yı yeniden kurtardık. Teşekkür almadık, eleştiri alıyoruz. İnşallah Kemerburgaz ve adayı da halledeceğiz. Adayı istediler. Yapılandırmayı imzalamayız, adayı da vermeyiz. 6 tane davamız var. Biz mutlaka adayı da salonu da halledeceğiz. Kalırsak, bize teveccüh gösterilirse. Bizi burada ayakta tutan tek şey taraftarın manevi desteği. Yöneticilerin Galatasaray'a hizmetten başka ajandası yok. Transfer konusunda biz şu anda UEFA ile kritik noktadayız. Sabah, akşam bunun toplantısını yapıyoruz. Bizim futbolcu ihraç etmeden giderini düşürmeden transfer etme şansımız yok. Çok girişimimiz var. Transfer komitesi kurduk. Fatih hoca, katkıda bulunuyor. Ben karışmayacağım' diyordu, sağ olsun. Hepimiz çalışıyoruz. Ben çok futboldan anlamam. Ben de aslında çok iyi futbolcuydum. Hayalim futbolcu olmaktı. Galatasaray'da transfer olacak. Ne derece tatmin eder bilemem. Falcao'yu getirdik, 60 bin kişi geldi. İstanbul Emniyeti aradı. 60 bin taraftarımız büyük disiplin içinde 4-5 saat bekledi. Falcao'ya; ‘Sen günsüz görsen korkarsın' dedik. ‘Gece hepsini görmedin' dedik. Taraftarımızın ne istediğini biliyoruz. Taraftarımızı mutlu edecek ve kulübü geleceğini sağlam tutacak transfer yapacağız. Her transfer tutar mı bilmiyoruz. Ama tutturmaya çalışacağız" diye cevap verdi.

"Ben haksız kazandığım penaltıdan rahatsız olurum"

Haksız kazandığı penaltıdan rahatsız olduğunu belirten Cengiz, "Bu karakterdeyim. Galatasaray da öyle. Bizim taraftarımız bize haksız verilmiş galibiyette, haksız taç ve fauldan mutlu olmaz. Ama biz haksız taç ve faulleri görürüz. İnsanın yapısı öyle. Lehine yapılanı unutsun. Kötülüğü unutmazsın. Ben diğer başkanlarla görüşüyorum. Hakemlerle ilgili bir karar için bir şey demedik. MHK başında değerli bir insan var. Bütün hakemler değerli ama bir günde düzelmez. Türk hakemliği Türk futbolunun önüne geçmeli. Kendini yere atanlara, zaman geçirmeye çalışanlarla uğraşmalı. Hakemler ölü gibi yatıp, daha sonra Aslanlar gibi ayağa kalkanlara müdahale etmeli. Bu bağlamda beraber düşünüyoruz. Bütün takımlar doğruluktan yana" diye konuştu.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, hayatını UltrAslan koordinetörlerinden Ulaş Bayam için başsağlığı dileyerek, "Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına da sabır diliyorum. Voleybol erkek başantrenörümüz çok değerli insan Nedim Özbey'e buradan da geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Onun Türkiye'ye intikali için çaba gösteren Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Oğuzhan Ort - Bora Akyol

