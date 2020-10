Mustafa Cengiz: 'Galatasaray asla yanlış yollara tevessül etmez'

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gündeme ilişkin konularda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Florya'da ikinci kez toplantı yaptıklarını söyleyen Cengiz, "Galatasaray'da sanki Florya ile kulüp ayrıymış gibi bir kategorileştirme var. Asla öyle bir şey yok. Hocamızla her zaman görüşüyoruz. Bir araya da geliyoruz. Sağ olsun hocamız dün her şeyi uzun bir süre masaya yatırdık. Bazı söylemlerin tabi adrenalin yüksekken özellikle insanlar maç kaybettiğinde, kazandığında aşırı sevinçte, üzüntüde bazı kelimeler kullanabiliyor. O kelimeler her yere çekilebiliyor. Biz temiz kalple hocamıza soruyoruz. O da bize soruyor. Neyi kastettiğini soruyoruz.

Hocamızın açıklamaları yeterli oluyor. Hocamız bir ikonik karakter. Sadece Galatasaray için değil, Türk futbolu için de önemli. Çok değerli. Yıllar geçtikçe başarıya endeksli camiada geçici de olsa yenilgiler insanları üzüyor. Geriliyor. Ben sabah uyandığımda neden canım sıkkın dediğimde, Galatasaray puan kaybettiği diye üzülürüm. Bunun başkanlıkla alakası yok. Hiçbir sorun yok. Aslında sorun var. Aslında sorunun olmaması çok kötü bir şey. Hiçbir sorun yoksa orada bir şeyler yanlış. Sorun olmalı ve o sorunlar, iyi niyetle dürüstlükle düzeltilmeli. Florya da bizim. Kulüp de Florya'nın. Hepsi birlikte. İç içeyiz" diye konuştu.

"Galatasaray asla yanlış yollara tevessül etmez"

Transferlerin yapılmamasıyla ilgili sorulan soruya Başkan Cengiz, "Bana mesleğimi sorarsınız. Benim mesleğim pompacılık değil, idarecilik. Aldığım eğitim işletmecilik ve yöneticilik. Fakat Galatasaray Kulübü de yönetilmesi gereken bir oluşum hem de mali bir varlık. Bu 6. transfer sezonuna girdiğimiz bir şeyi öğrendim. Kalın kafama sirayet etti. Ben eksikliğimi gördüm. Ben öğrendim ki Türkiye Süper Ligi'nin şampiyonlukların dışında nasıl yaz ve kış olimpiyatları var, bir yaz transfer sezonu ve kış transfer sezonu var.

Birincileri belirleniyor. Bizim gibi taraftarımız nezdinde küme düşenleri belirleniyor. Bu hem transfer edilen oyuncuların sayısı hem de toplam harcanan meblağ açısından. Ben bunu öğrendim. Bu konuda eksiğimi gördüm. Mutlaka bizim çok daha fazla transfer yapmamız gerektiğini gördüm. Geçmiş yıllara döndüm, baktım. 24 Ocak 2018'dan bu yana 54 futbolcuyu satılık ve kiralık göndermişiz. Biz 38 futbolcu da aldık. Eğer bununla bir madalya verilecekse, en çok transfer yapan transfer şampiyonu ise rakibimize verilsin. Sanırım şampiyonluk sayısını daha fazla çıkartıyor. Bir de oradan verilsin.

Biz küme düştük. Burada tabi resmi makamlara sesleniyorum. Türkiye'de limitlere uyan, kurallara uyan, kırmızı ışıkta duran, şeffaf olan, açık ve net olanlara cezalandırılmalı. Kurallara uymayanlar, limitlere uymayanlar ödüllendirilmeli, şampiyon ilan edilmeli iki kere. Bizler gibi kurallara uyan kulüp tam tersine ihraç edilmeli. Bir an evvel yönetimleri istifa etmeli. İstifa etmiyorlar ise bir kararname ile görevden alınmalı. Bu ironiyi bıraktıktan sonra net olarak söyleyeyim.

Bizim bu göreve gelme nedenimiz bir tek nedeni var. Mali anlamda 157 milyon Euro, 11 futbolcuya harcanmıştı, vergiler hariç. Biz bunu düzeltmeye geldik. UEFA'dan 147 milyon Euro cezalandırılmamız, 2+1 yıl ceza almamız gerekiyordu. Biz bunu 4 ayda hallettik. UEFA ayağa kalktı. UEFA Hakemler Komitesi, bizim ceza almamız için tekrar dava açtı. CAS'a gittik. İlk defa CAS'ta dava kazandık. Bunu temizledik. En büyük nedeni mali açıdan kulübü düzlüğe çıkarmaktı. 10 yılda ilk defa kayyuma atanma tehlikesi olan kulübü kara geçirdik. Bütün bunlar unutuldu.

İki şampiyonluk, iki kupa, toplam 28 kupamız var. Biz bu transfer döneminde sadece bonservise sadece 680 milyon Euro verdik. Limitleri aşmadık. Limitlerde yanılgı var. '600 milyon TL'ye yakın limiti var niye kullanmıyor' diyorlar. Bütün ücretler dahil o. 60 milyon Euro bonservis + futbolcu giderimiz var. Denk geliyor neredeyse. Son 3 günde rahatlamaya ulaştık, 20 milyon TL. Fakat teknik kadro haklı olarak biz laf olsun torba dolsun diye transfer yapamayız dediler. En azından Etebo ayarında orta saha almalıyız dediler. Taraftar bize her şeyi diyebilir. Taraftar haklı. Ben bunu anlayışla karşılıyorum. Biz diyorlar ki ‘Her türlü hileyi yapın, satın alın'. Hayır biz öyle bir şeyi yapamayız. Bizden bunu istemeyin. Galatasaray asla yanlış yollara tevessül etmez. Biz dürüstlük ve doğruluk içinde cezamız neyse onu da çekeriz. Galatasaray kültürü budur. Örnek olmalıdır. Galatasaray yolunda bir iyilikten dönersek ondan daha kahpe olamayız” diye cevap verdi.

"Transferde başarısız olduğuma inanmıyorum"

Transfer konusunda başarısız olduğuna inanmadığını söyleyen Mustafa Cengiz, "Galatasaray dünya markasıdır. Galatasaray yaptığı algı efekti dev bir efekti. Biz rastgele futbolcuyu alamayız. Biz paraları bastıramayız. Pandemi dönemi olmasa 50 kere seçime giderdik. Bu laflara dayanamazdık. Kurgulanmış algılara, sosyal medyadaki bir takım operasyonlara yüz vermeyiz. Neyse er meydanı onun görünmesini isteriz. Hocamız da haklı olarak yüreği yanmış. İlk defa maçı erken bıraktı. Onları konuştuk. En az sekiz buçuk dakika verilmesi lazım, beş dakika veriyor. Hoca buna isyan ediyor. Tepkisine ben karışamam. Kendisi istediği tepkiyi verebilir. O da isyan ediyor maç pazartesi alınamaz mı diye.

Milli maç nedeniyle alınamaz dedi federasyon. Ben çok futbolcu transfer etmek, çok para harcamak, babasının parasını harcar gibi kulübü borçlandırmak Galatasaray tarzı değil. Bize ‘Menajerlere yüzde 90 verdiniz' dediler. Bana şöyle gelir, bir futbolcunun maliyeti iki. Ben ona bakarım, onay veririm. Bunun ikinin menajerle, futbolcu arasındaki ilişki, yüzde 90 öbürü alıyormuş, beni hiç ilgilendirmez. Şeffaf olarak açıklıyoruz, federasyona da veriyoruz. Bize demediler mi ‘Menajerlere 10 bin Dolar bildirmişiniz' diye. Şimdi de çok veriyorsunuz diyorlar. Onlar deyince biz de bakıyoruz. Bizi ilgilendiren bir şey yok. Yüksek ücretle transfer ettirip, tonlarca oyuncu alıyorsak bizi sorgulayın. Gerçeklerin ortaya çıkma gibi bir huyu var. Ne zaman çıkacak bilmiyoruz” açıklamasında bulundu.

"Teklifler bizim istediğimiz noktada olmadı"

Belli futbolculara teklif geldiğini vurgulayan Cengiz, "Benim istediğimiz noktada olmadı. Biz onun için yapmadık. Bizim futbolcularımıza 3 tanesi hariç. 1 tanesi bizimle değil. Ekim ayında kadar bütün borcumuzu ödedik. Çıksın diğer kulüpler de söyledik. Bizim 550 milyon TL vergiden 320 milyon TL ödedik. Diğer kulüpler de söyleşim. Kimse aldığı futbolcuyu, verdiği vergiyi söylemiyor. Ben isim olarak söyleyemem. Benim aktifimde olan futbolcuların tamamı çok en değerli futbolcular. Bana göre Türkiye Ligi'nin en kaliteli kadrosuyum. Ben gelecek yönetimlere tertemiz Galatasaray bırakmalıyım.

Alp Yalman başkanım bunu sağlamıştı. Mehmet Cansun başkanım da buna çalıştı. Ben alnım ak gezmeliyim. Ailem alnı açık gezmeli. En önemli Galatasaray taraftarı alnım açık gezmeli. Ben bilmiyor muyum 15-20-100 milyon Euro harcamayı. Bizim yönetim beceriksiz mi bunu yapmakta. Ben bilmiyorum muyum 6 milyon Euro vermeyi pardon birine verdik 5 milyon. Biz de yapıyoruz. Bizim yaptığımız hatalar var. Bunlar altından kalabilecek hatalar. Biz tarihinde ilk defa olağanüstü mali genel kurul yapmayan derneğin başkanıyım. Yapılırdı ek bütçe istenirdi. Çünkü yüzde 5 bütçe aşımında mali genel kuruldan yetki almak zorundasınız.

Eğer yapmazsanız artı farkı siz ödemek zorundasınız. Yapmadık. Faaliyet karlarında artıdayız. Amatörlerde de artıdayız. Geçmiş 200 milyon Doları da temizleyeceğiz. Benim yönetim kurulu arkadaşlarımın moralini bozmayın. Kime diyorum, sevgili taraftarıma diyorum. Karpuz kesmek ile yürek soğumaz. Küfür etmek ile yürek soğutamazsınız. Bunu yapmayın. Aileleri var. Beni bırakın. Dünyada benim gibi örnek yok. Sağlık ve tedavide yok. Doktorlar ‘Seni gibi yok' dedi. Bana bir şey olmaz. Ben turp gibiyim. Herkes elinden geleni ardına koymasın. Kötülükte olanlar için söylüyorum. Ben Galatasaray için ölürüm. Ama başkan olarak ama başkan olmayarak" diyerek sözlerini tamamladı.

