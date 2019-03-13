Mustafa Cengiz: 'Galatasaray var olma savaşı veriyor'

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda yapılan divan kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu. Mali konuları görüşmek üzere toplandıklarını ancak başka konular konuşulduğunu belirten Mustafa Cengiz, “Asıl dinlememiz gereken, müfettiş gibi denetlememiz gerek. Benim ve yönetim kurulu üyelerimin burada olmasına neden olan mali konular arkaya atılıyor. Burada konuşulanları dikkate alıyorum. Yönetim kurulu üyelerimizden biri gittikçe çalışma şevkimi kaybediyorum dedi. Makamı yıpratırsanız kendinizi yıpratırsınız. Galatasaray ruhunu yitirmeyelim. Onlara asgari saygıyı gösterelim. Hiçbir başkanıma yapmadım. Yarın başkanlığı bıraktığımızda beni bu duruma düşürmesin. Bütün yönetimlerde bulunanlara teşekkür ediyorum. Lütfen birbirimize yaklaşırken dostça yaklaşalım. Maalesef bizi göreve getiren önemli konular hiç konuşulmuyor. Öncelik mali sorunlar değil, idari sorunlar oldu. Metin Sinan kardeşim toplantının ana maddesi haline geldi. Her çıkan konuşmacı bunu konuştu. İnsanların isminin olumsuz anlamda dolaşmasını istemiyorum” diye konuştu.

“Hiç kimseye köfte demedim”

Hiç kimseye köfte demediğini dile getiren Cengiz, “Hiçbiriniz köfteye benzemiyorsunuz. Yeter, ayıp! Bazen dilim beynimden önümde gidiyor. Bu kötü mü bilmiyorum. Ben orada yediğimiz köfteler midemizi tırmalar dedim. Ben size demedim. Kendime derim size demem“ dedi.

“Metin Aslan kabul ederse önümüzdeki genel kurulu yönetmesi için öneririm”

Metin Aslan'ın olağanüstü genel kurulu yönetirken hata yaptığını ifade eden Başkan Cengiz, “Ya kırmızı ışıkta duracağız ya da geçeceğiz. Kurallara uyarsanız demokrasi gelişir. Uymazsanız anarşi ve kaos olur. Metin Aslan tüzüğe uygun davranışta bulundu. Mahkemeye verilirse o mahkeme iptal olur ama ben böyle bir şey düşünmedim. Metin Aslan kabul ederse önümüzdeki genel kurulu yönetmesi için öneririm” değerlendirmesinde bulundu.

“Galatasaray var olma savaşı veriyor”

Galatasaray'ın bir savaş verdiğini belirten Cengiz, “Var olma savaşı. Beka savaşı varsa Galatasaray için var. Bu konuya kimse aldırmıyor. Biz borsanın en değerli şirketiyiz. Öz varlıklarımızı -600'den -300'e indirdik. İlk defa kar ettik. Bütün aleyhimizdeki tezgahlara rağmen CAS görüşmesi kazandık. Klasörlerle savunmalar gönderdik. O hakemler kurulu doğrudan bizi men edebilirdi. UEFA bu anlamda bizim nedenimizle yapısal dönüşüme girebilir. Bize verdiğiniz yetki ile uluslararası platformlarda savunduk” şeklinde konuştu.

“141 kişiden tekrar 2 kişi başvuru yaptı”

Üyelik başvurusu reddedilen 141 kişi hakkında da konuşan Mustafa Cengiz, “141 üye ilgili ilgili ilk bana geldi, durum bu dedi. İmzaları gördüm. Bize ihbarlar geldi dediler. Beşiktaşlı, Fenerbahçeli kişiler olduğunu, bunun da sosyal medyada görüldüğü söylendi. Bunlar A grubu liseli kardeşlerimiz. Bir şey demedik. Referans olanlarla görüştük. Hiçbirinin haberi yok. Disiplin kurulu işini ciddiye alıyor. İmzalar çok komik, imza değil. 141 kişi size evraklarını teslim ediyor. İmza sahiplerinin haberi yok. Ben bunları görünce anlatmayın, kapatın dedim. Divana geldik, bir arkadaş çıktı, bunları anlattı. Burada hukuki durum var. Biz bunun deşifre edilmesini istemedik. Hepsini yok sayalım dedik. Yeniden başvurun dedik, 2 kişi başvurdu. Çocukları üye yapmak için yol aradık. Biz iyi niyetle buna çalıştık. Amacımız bize göre suçu olmayan çocukların üye yapılması. 139 kardeşlerimiz kesinlikle üye olacak” ifadelerini kullandı.

Oğuzhan Ort - Bozhan Memiş - Mehmet Şirin Topaloğlu