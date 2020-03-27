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Mustafa Cengiz: 'Gün destek günüdür'

Mustafa Cengiz: 'Gün destek günüdür'
Mustafa Cengiz: 'Gün destek günüdür'

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında bir miktarı ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmak üzere şahsen bağışta bulunacağını açıkladı.

Sarı-kırmızılıların resmi sitesinden yapılan açıklamada, "Devletimiz, belediyelerimiz, sağlık ve kamu çalışanlarımız bu uluslararası salgına karşı ulusal çapta özverili ve kahramanca mücadele vermektedirler. Her şeyi devletten beklemeden, bu mücadeleye sonuna kadar destek olmak zorundayız.

Bizler, insanlarımıza 'Evde kalın' derken; ihtiyaç sahiplerine yaşamlarını sürdürebilmeleri için beslenme ve sağlık gibi hayati konularda yardımcı olmak, sorumluluk sahibi ve gücü yeten her vatandaşımızın görevidir.

Devletimize destek olmak için #KarıncaKararınca bir miktarı ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmak üzere ilgili bakanlığın hesabına şahsen bağışlayacağım.

Miktar değil, katılım önemli. Herkesi desteğe davet ediyorum. Bu zor günleri hep birlikte atlatacağız" ifadelerine yer verildi.

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