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Mustafa Cengiz ile Semih Özsoy, derbiyi protokolden takip etti

Mustafa Cengiz ile Semih Özsoy, derbiyi protokolden takip etti
Mustafa Cengiz ile Semih Özsoy, derbiyi protokolden takip etti

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Kadınlar Basketbol Süper Ligi Yarı Final Serisi 4. Karşılaşmasını Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim futbolculardan Marco ile Ryan Donk takip etti.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan Kadınlar Basketbol Süper Ligi Yarı Final Serisi 4. maçını iki takımın da yönetimleri protokol tribününden takip etti. Tribünde Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak, Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, sarı-kırmızılı kulübün yönetim kurulu üyeleri ile Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy ve sarı-lacivertli yönetim kurulu üyeleri yer aldı. 

Semih Özsoy ve Başkan Mustafa Cengiz ile Abdurrahim Albayrak'ın tokalaşmaması ise dikkati çekti.

Fatih Terim'den destek 

Öte yandan derbi Galatasaray Futbol Takımı Teknik Direktörü Fatih Terim, Yardımcı Antrenör Levent Şahin ile futbolculardan Marcao ve Ryan Donk da izleyenler arasındaydı. Marcao ve Donk ayrıca sarı-kırmızılı taraftarların 3'lü isteğini kırmadı. 

Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu

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