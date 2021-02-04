Mustafa Cengiz: 'İrfan Can için son olarak 5.5 milyon Euro, Linnes ve yüzde 20 dedik'

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, kulüp televizyonunda basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bir grup muhalifin kendilerini beceriksiz gördüğünü söyleyen Cengiz, "Bazı üçkağıtlarda, bazı dolambaçlı yollarda, bazı yalanlarda becerikli değiliz. Galatasaray kültürdür. Galatasaray, dürüstlük abidesi olmak zorunda" dedi.

Erencan Yardımcı'nın Eyüpspor'a 4 milyon 200 bin TL'ye transferiyle ilgili yapılan eleştirilerin sorulması üzerine Cengiz, "Çok ayıp ediyorlar. Siz 100 bin Euro eden bir futbolcuyu 4.2 milyon TL'ye nasıl yollandınız diyorlar. Değeri 100 bin Euro'luk futbolcuyu nasıl sattınız diyorlar. Buna şark kurnazlığı denir. Biz kesinlikle limitler içinde kaldık. TFF ve Kulüpler Birliği toplantısında TFF'ye sordum, açıklayın dedim. Hangi kulübün ne kadar açığı var diye. Mahremiyet var dediler. Bütün ücretler hepsi var. Fair-play; dürüstlük, adillik, mertlik demek. Benim 1 milyon Euro yakın var dedim. Trabzon artıdayız dedi. Dedikodulara mahal vermeden hangi kulübün ne kadar vardı, ne kadar aştılar bu sene geçen sene. TFF bunu açıklasın. Ben bunu görüyorum. Açıklayacağını düşünmüyorum. Ben açıkladım. Diğer kulüpler de açıklasın. TFF lisans kurulu tek tek didikledi. Ben UEFA'dan da denetleniyorum. Ceza vermek zorunda aşmışsa. TFF bizim milli kuruluşumuz. Zora sokmam. Adil olması için desteğimi veririm. Bir camiadan korkup bir takım kuralları ertelemek, kırmızı ışıkta geçeni yeşil ışıkta gibi yazmak, gelecek kuşakları bir ülkenin mahşeri vicdanını ve ahlakını öldürür” diye cevap verdi.

Kendilerinin en büyük güvencelerinin genç futbolcular olduğunu ifade eden Başkan Cengiz, “Evvelsi gün bana bir futbolcu geldi. 21 kişilik kadroda olan oyuncu. Boluspor'a verdik. Bedava verdik. Emin Bayram'ı verdik. 1 kişi sordu mu? Rakiplerimize soruyorum. Emin Bayram niye bedava verildi diye. Emin Bayram niye gitti. Oynamak istiyorlar. U19'lar kalktı. Bu futbolcular ne yapacak. 17 tane yabancı futbolcumuz var. Omar'ı askıya aldık. Nasıl biz Emre Akbaba sakatken, Muslera sakatken tam maaşını ödedik, Omar'a da vereceğiz. Galatasaray'ın kültüründe bu yok. Nereden çıkarıyorsunuz Erencan'ın 100 bin Euro olduğunu" dedi.

"Erencan'ı karşı kulüp memnun olmazsa aynı fiyatla geri alırız"

Beşiktaş'ın yayımladığı açıklamaya katıldığını belirten Cengiz, "Niye sadece devre arasında diyorlar. Sicil kurulu ve TFF bu konuda çok hassas. TFF kimin ne yaptığını biliyor. UEFA'dan istirham ediyorum, incelesin. TFF sicil kurulu dürüst bir kuruluş. Tek tek bakıyorlar. O kadar hassas ve dikkatli davrandık. Niye Emin'i ve Ali Yavuz'u sormuyorsunuz? Türk futbolunun geleceği bunlar. Çünkü kalpleri fesat. Bunun aksini kanıtlayın, ben alırım. Erencan'ı karşı kulüp memnun olmazsa aynı fiyatla geri alırız. Asla üç kağıt yok. O çocuğa da bu garantiyi verdik" açıklamasında bulundu.

Yapılandırma süreci

Pandemi döneminde gelirlerde yüzde 60'a yakın kayıp olduğunu söyleyen Başkan Mustafa Cengiz, "Türkiye'de 1 milyar TL geliri aşan ilk kulübüz. Gider de yüzde 60 arttı. Derin bir makas oluştu. Bizim yapabileceğimiz bir şey yok. 250 milyon TL gelir yapma şansımız yok. Dünyadaki bütün kulüpler zarar etti. İngiltere, İspanya ve İtalya hariç yaprak kımıldamıyor. Herkes konuştu, sadece Galatasaray'ın futbolcuları ve teknik heyeti indirim yaptı. Ben buradan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum, eski ve yeni Maliye Bakanımıza teşekkür ederim. Büyük bir iş yaptılar. Yapılandırmayı iki kere yaptılar. Geldiğimde 380 milyon TL yapılandırma yaptık. Devletimiz daha sonra 5 yıla erteledi. Bizim kulüplerin o zamanki borcu toplam 1.4 milyar TL. Toplam gelirin 4'te 1'i. Devlet sağ olsun 5 yıla çıkardı. ‘Galatasaray'ı teslim ettin' dediler. Devlet sağ olsun 10 yıla çıkarıyor. Bir takım sesler çıkıyor. Devlet de izliyor milleti. Sonra 7+2 yapıyorum dediler. Ben 2.5 yıl faiz ödemeyeceğim. Daha imzalamadık. İmzalamayalım diye mahkemeye verdiler. Bankalar Birliği de şaşırdı. Adam 5 yılı 10 yıla çıkarıyor. ‘Hayır' diyorlar. Adayı istediler, ‘Veremem' dedim. Mahkemeye verenler iyi not alın. 1.5 yıldan sonra faiz ödemesi yapacağız. Toplam ana paranın yüzdesi olarak 2023-24 yüzde 3, 2024-25 yüzde 5, 2025-26 yüzde 7.5, 2026-27 yüzde 10, 2027-2028 yüzde 12.5, 2028-29 yüzde 16, 2029-30 yüzde 46. Şimdi herkes aday olsun. Ama ücretleri düşüreceksin. Bu parayı ödeyeceksin. Yani donanımlı ve paralı geleceksin. Daha açıklayacak çok şey var ama mahremiyet var" ifadelerini kullandı.

"Biz kime talipsek hepsine talip oldular"

Teknik Direktör Fatih Terim'in transfer listesini açıklayacağının hatırlatılması üzerine Cengiz, "Hocam çok güzel bir ironi yaptı. Bir laf daha vardı. Millete scoutluk yapmaktan usandık. Ben de zamanında yapmıştım. Hocamınki daha etkiliyor. Bizi beklemeyin diyor, siz önceden dersinize çalışın diyor. Tebrik ediyorum hocamı. Ben başkan oldum, 24'ünde devraldım. Transfer yasağı vardı. 32 milyon TL hemen ödememiz vardı. 1 gün içinde kaldırdık. Ndiaye'yi satmadan. Hocamızın talebi ile Nagatomo'ya talip olduk. Abdurrahim'i ve Yusuf'u çok üzdüler. Yönetim kurulu hepsi çalıştı. İstifa edenlere de teşekkür ediyorum. Çok çalıştılar. Abdurrahim'i ve Yusuf'a saldırıyorlar. Inter kulübü rakip kulübümüzün teklifini uzatmış. O anda iftardayız, o rakip kulübün başkanı da yanımda. Abdurrahim yalvardı bana. Ayıp ya, sen benle yüz yüze bakıyorsun. Biz kime talipsek hepsine talip oldular. Emre Akbaba'ya talip oldular. Sen bana daha fazla verdirterek bir şey yaptıramazsın. Bunlar yurt dışı ile iç içeler" diye cevap verdi.

"İrfan Can transferinde son olarak 5.5 milyon Euro, Linnes ve yüzde 20 dedik"

Talip oldukları ve Fenerbahçe'ye imza atan milli futbolcu İrfan Can Kahveci'nin transferi konusunda yaşananları anlatan Mustafa Cengiz, "Çok değerli bir oyuncu. Mesut gibi çok iyi oyuncu. İstediğimiz bir futbolcu. Bu işi onlar açtı. Menajerlerin av mevsimi açıldı dedim. Ortalığı kızıştırıyorlar. İyiyi bilen, kötüyü de bilir. İyi lafı söyleyen en güzel küfürü de eder. En dürüst olan en tehlikeli insan olabilir. İnsanın dürüstlüğü nereye kadar bilemem. Biz bu böyle olmaz dedik. Aradım Göksel Başkan'ı. ‘Başkanım yazılı teklif verin' dedi. Bize ulaştırılan bilgi oyuncu kesinlikle Galatasaray'ı istiyor. Futbolcu ile yüz yüze görüşmedim. 4 milyon Euro + ertesi satıştan karın yarısı teklif verdik. Sonra yüz yüze geldik. Göksel Bey, ‘beni anla' dedi. ‘Ben sizinle aynı teklifi veren olursa size rüçhan hakkı veririm' dedi. Sonra, teklif vermediğimizi söyledi. Sonra bir araya geldik. O çocuğun isteğini, iştahını değersiz hale getirmeyelim dedik. Sponsor da bulduk. Bir sponsoru da reddettik. Biz limitler içerisinde davranıyoruz dedik. Son teklif 5.5 milyon Euro, Linnes ve yüzde 20 dedik. Linnes'in maaşını biz ödeyeceğiz. Şampiyon olursak ve Şampiyonlar Ligi'ne kalırsak 1'er milyon Euro verdik. Karşı taraf çok mutlu oldu. Bir yönetici arkadaşımız ‘Bu iş bitti' dedi. 18.45'te Göksel Başkan aradı. ‘Teklifler arasında uçurum var' dedi. Fenerbahçe 10 milyon Euro, şampiyon olursa 1 milyon Euro, Şampiyonlar Ligi'nde katılırsa 1 milyon Euro, grupları geçerse 1 milyon Euro, yüzde 30 satıştan da pay. Deniz Türüç ile 1 futbolcu. ‘Sen kendini benim yerime koy' dedi. ‘Sen haklısın' dedim. Telefonda 2 dakika konuştuk. ‘Bundan sonra yokum' dedim. Hiçbir transferi açıklamayan rakibimiz ilk defa açıklama yaptı. 7 milyon Euro dedi. Bunu merak ediyorum. Kendi camiana da açıkla. Bugün Fenerbahçe olmazsa Galatasaray olmaz. Pazarlık arttırmadık. Mensah transferine girmedik. İhale bize kaldı. Sevgili Çebi'ye anlattım. Beşiktaş masadaysa çekiliriz dedik" şeklinde konuştu.

"Mostafa, Galatasaray'ın geleceği"

Henry Onyekuru ve Mostafa Mohamed'in zorunlu opsiyonlarının olmadığını belirten Cengiz, "Onyekuru'nun 4.3 milyon Euro satın alma opsiyonu var. Ama istersek alırız. Onyekuru 5 aydır yatıyor, bizde bile şüphe vardı. Herkesi utandırdı. Ey Onyekuru herkesi utandırmaya devam et. Mostafa sürecinde neler yaşadık. Menajer çatışmalarından tut... O çocuk da bizi istedi. Mısır da ikiye ayrıldı. Araya her şey girdi. Hatta Türkiye'den bir kulüp teklif verdi. Fenerbahçe değil. Mostafa'ya teşekkür ediyorum. Lakabı tank. Biz Mostafa, Metin Oktay ruhu ile gitsin istiyoruz. Bir karakter olarak, Galatasaray'ın geleceği olacak. Allah onu nazarlardan korusun" dedi.

"Biz İrfan Can'ı alsak da Gedson Fernandes'i alırdık"

Gedson Fernandes'in transferi ve Türkiye'ye gelişiyle ilgili konuşan Başkan Cengiz, "İrfan Can'ı alamadık diye söylediler. Hiçbir transfer 1 günlük değil. Scout ekibi aylarca uğraşıyor. Hocamın bir sistemi var. Galatasaray çok büyük bir marka. Bu transferde adam İngiliz covid kodlarına göre son gününde. 14. gününde. İngilizler ambulans uçak ile çıkabilir dediler. Son gün, evraklarını yetiştirmemiz gerekiyordu. Biz İrfan Can'ı alsak da onu alırdık. Limitlerimiz buna yetiyordu. Çünkü o zaman sponsorlar devreye girecekti. Devletimiz sağ olsun. Teşekkür ediyorum" açıklamasında bulundu.

"Kampanyada geldiğimiz noktan memnun değilim"

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Aslan Gibi Sponsor' kampanyasının son durumu hakkında bilgi veren Başkan Mustafa Cengiz, "Kampanyayı taraftarımız başlattı. Geldiğimiz noktadan memnun değilim. Biri para veriyor dediler. Bugün marjinal değeri olarak taraftarın verdiği 10 lira benim verdiğim paradan daha değerlidir. Bugün 6 milyon TL'ye yakın. Hiç kampanya açmadık. Kumbara konusu. Ben demedim. Ali Koç, ‘Çocukların kumbarasındaki paraya talibim' dedi. Hocam da kalktı, Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağış yaptı. Hocamı eleştiriyordu. Ben kumbaradan para isteyenle, para koyanı bir kafeye koyamayız' dedim. Bunu Ali Koç dedi. Ali Koç'a laf attım, Fenerbahçe camiasına asla atmam. Lütfen destek verin. 10 TL bile büyük para. SMS'i de açacağız. 10 TL büyük para, maça gelen var, gelemeyen var. ‘Ya transfer, ya istifa et' dediler. Şu ana kadar toplanan 5 milyon 600 TL. Rakibimiz bir futbolcu transferi için açtı. Camiama sesleniyorum, bizim yıllık elektrik giderimizi bile karşılamıyor. Çatıya güneş panelleri koyacağız. Çok büyük bir firma. Bedava yapacak. 20 milyon TL'ye yakın gideri var. 10 yıl ödeyeceğiz sonra bizim olacak. Bir teminat mektubuna ihtiyacımız var. 18 milyon TL teminat mektubu arıyoruz" diye konuştu.

"Hocamıza, yönetimlere ve oyuncularımıza güvenin"

Hiçbir şeyi yeterli görmediklerini belirten Cengiz, "Biz memnun olduğumuz zaman biteriz. Yeterli görmeyiz hiçbir şeyi. Her transfer döneminde dayak yiyoruz. Orta saha yok diyorlar, en sağlam orta saha bizde. Forvet yok diyorlar, en çok golü biz atıyoruz. Defans yok diyorlar, en az golü biz yiyoruz. Luyindama gibi oyuncu yedek bekliyor. Ben taraftarımdan şunu istiyorum; lütfen sakin olun, hocamıza, yönetimlere ve oyuncularımıza güvenin. Asla Galatasaray'ın geleceğini karartmayız. Ben de sonsuz transfer isterim. Gerçekler başka" ifadelerini kullandı.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, şampiyon oldukları Medipol Başakşehir maçının kendisini en çok sevindirdiğini söyledi.

"O futbolcunun heykelini dikerim"

Teknik Direktör Fatih Terim'in transfer döneminde canla başla çalıştığını vurgulayan Mustafa Cengiz, "Transferler inşallah yerine oturur. Bir transfer komitesi üyesi gibi çalıştı. Bütün yönetim kurulu üyeleri canla başla çalıştı. Bütün kurullarıma çok teşekkür ediyorum. Fatih hocama ve scout ekibime teşekkür ediyorum. Ben kendimi değerlendiremem. Menajerlerin gazına gelmeyin. Adam 18 milyon Euro maaş alıyor, 3 milyon Euro'ya tuttuğu takıma gidiyor. 15 Milyon Euro'yu feda ediyor. Ben olsam o futbolcunun heykelini hemen stadyum girişine dikerim" dedi.

"İnşallah cumartesi günü veni, vidi, vici'yi söylemek nasip olur"

Cengiz, cumartesi günü oynanacak Fenerbahçe derbisiyle ilgili olarak ise, "İnşallah cumartesi günü veni, vidi, vici'yi söylemek nasip olur. Geldik, gördük, yendik. Fenerbahçe maçına gideceğim. Gönül ister ki seyircili olsun. Sağlık personeli olsun dediler” diye konuştu.

"Formsuzsa ısrar etme"

Hakemlerin kötü niyetleri olduğunu düşünmediğini ifade eden Cengiz, "Genç hakemlerin hata yapmasına rağmen verilmesini istiyorum. Özellikle son günlerde hakemler çok formsuz. Ben de maç izliyorum. Dün bir hakem, daha önce bizi de yaktı. İnsanlar rahatsız oldular. Verilen bir kırmızı kart. Ben bunu formsuzluğa bağlıyorum. Formsuzsa ısrar etme. Aynı maçta 15 saniye elinde topu tutana bir şey demedin, bizimki 6 saniye tuttu diye ceza verdin. Güzel yaptın. Niye bu maçta vermedin? Aynı pozisyonda Diagne ayağını kaldırıyor, kart veriyorlar. Emre Kılınç'a verilen kırmızı kart. Biz hale çözemedik, dokundu mu dokunmadı mı diye. Aynı hakem aynı pozisyona sarı kart yok. Ben Tatlı'nın gelmesini istedim. Düzgün bir insan. Bu adamı da yaktılar. TFF'yi de yaktılar. Ben inanmıyorum onların mutlu olduğuna. Bence yönlendirmiyorlar. Beraber maç seyrettik. MHK ve TFF başkanını zor duruma düşürüyorlar. Onların planının bir parçası olduğuna kanaat getirirsem, söylemlerim değişir. Daha ligin bitmesine var. Bize kolayca çıkarttıkları sarı ve kırmızı kartları diğer takımlara çıkaracaklar mı? Genel olarak büyük takımlara karşı bir şey var. Ben buna sarı ve kırmızıyı verirsem dürüst olurum diye. Herkese eşit, adil davran. Biraz büyük takımlara saldırı var. Bugün büyük takımlar olmasa ligin tadı olmaz” diyerek sözlerini tamamladı.

Oğuzhan Ort

