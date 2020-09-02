İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Mustafa Cengiz: 'Kerem'den çok umutluyum'

Mustafa Cengiz: 'Kerem'den çok umutluyum'
Mustafa Cengiz: 'Kerem'den çok umutluyum'

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılıların yeni transferi Muhammed Kerem Aktürkoğlu'ndan çok umutlu olduğunu söyledi.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, yeni transferleri Muhammed Kerem Aktürkoğlu hakkında kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Cengiz, Kerem'in sarı-kırmızılılara uzun yıllar hizmet edeceğine inandığını belirterek, "Ben sevgili Kerem'den çok umutluyum. Karakterinin de düzgün olduğuna inanıyorum. Yeteneği ile buraya geldi ve bunu başaracağına inanıyorum. Galatasaray bir dünya markası. Transferleri elimizden geldiğince seçerek, itina göstererek yapıyoruz. Hiçbir kulüple transfer yarışı, harcama yarışı içinde değiliz.

Hem taraftarlarımızın talebini hem de kulübümüzün mali sportif ve idari kriterlerine azami dikkat göstererek, har vurup harman savurmadan, çok dikkatli seçerek yaptığımıza inanıyorum. Tercihlerimiz kesinlikle taraftarlarımızın beklentisi olan optimal düzeyde. Allah utandırmasın. Camiamıza sevgili Kerem'in çok uzun yıllar hizmet edeceğine inanıyorum. Roma bir günde kurulmadı. Azmedecek, bekleyecek, mücadele edecek, o formayı da kapacak ve inşallah tamamına erdirecek. Galatasaray'da daha büyük görevler alacak inşallah" diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.