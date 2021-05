Mustafa Cengiz: 'Önümüzdeki seçimler test seçimidir'

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Türk Telekom Stadyumu'nda gündem ile ilgili basın toplantısı düzenledi. Sezon sonu şampiyon olmadıklarını söyleyen Başkan Cengiz, "Sezon sonu şampiyon da olamadık. Geçen sene olduğu gibi. 1 golle olamadık. İkinci defa kendi rekorumuzu egale ettik. Gol averajıyla kaybettik. Tarihi açıdan söylüyorum. Önümüzdeki seçimler test seçimidir. Beni Galatasaray başkanlığına getiren tepki seçimidir. Geçmiş başkana şiddetli tepki vardı. Kurulların yarısı beni tanımıyordu. Ve o tepki oylarıyla seçimi kazandım. ‘Şampiyon da olsa 4-5 ay sonra seçime gideceğim' dedim. Seçim 4 adaylıydı. Eski başkanımda aday oldu. Genel kurul bizi tercih ettiler. Biz göreve devam ettik. Şampiyon olduğumuz halde. Bu seçim Galatasaray'ın tercih seçimi olmayacak.

Galatasaray kendi kendini test edecek. Seçime giren, benim de desteklediğim insanlar takdir edilmezse şaşırırım. Kimseye şuna oy atın demem. Kendime de oy atın demedim. Ben her iki seçim döneminde de oy atın dediğim insan yok. Parasal açıdan olun demişimdir. Abdurrahim Albayrak'ın parasal desteği oldu. Biz Galatasaray içi çalıştık. Geldiğimiz hafta UEFA ile karşılaştık. UEFA delegasyonları benimle tanışmak istedi. UEFA bizle görüşme yaptı. Çok olumlu rapor yazdığını öğrendik. Biz mayıs sonuna kadar 5 ay her hafta UEFA ile uğraştık. Kaç kere gittim unuttum. Herkes otel ve uçak paralarını kendi ödedi. Gelecek başkanlar ve yönetimler de cebinden ödesinler.

Bu tüm maçlar ve deplasmanlar için geçerli. Fatih Terim'e Bodrum'a, ABD'ye giderken para ödetiyor demedim. Kendisine yanlış anlatmışlar. Öyle bir hakkımız yok. O bizim resmi maçlar içindi. Hocaya yanlış taşınıyor. O adam da açıp bana sormadı. Fatih hoca aramadı. Onun bizi gördüğü pozisyon itibariyle, öyle bir bakış açısı yok. Üst başkan gibi bir şey var. Biz burada şeyiz tedarikçi midir denir. Futbolcuların bir tek nisan var. Onu da ödeyeceğiz. Futbolculara borcumuz yok. İki kişi problemdi. Birini ihraç ettik. Yönetime hakaret ettiği için. Hayatının en düzgün Türkçe konuşmasını yaptı, zeminle ilgili" diye konuştu.

"Real Madrid, PSG maçlarında utandım"

UEFA'daki davalar sonucunda 4 yıl Avrupa kupalarına katılma hakkı aldıklarını belirten Cengiz, "2 yılda 80 milyon Euro, yan gelirleriyle birlikte 100-120 olabilir. Biz maalesef başarılı olamadık. Real Madrid, PSG maçlarında utandım. Taraftardan utandım. ‘Biz bunu hak etmedik' dedim. Birinden 5, diğerinden 6 yedik. Sağ olsun Perez bu anlamda asil bir adam. Bir tek gole bile sevinmedi. Taraftarlardan özür dilerim. Orada da başarılı olamadık. Bu nedenle taraftarlardan özür dilerim. Ya orta saha ya forvet ya defans yoktu. Defans yokken en az gol yiyen forvet yokken en fazla gol atan olduk" şeklinde konuştu.

"Tüzükte açık olarak iptal yazıyor"

Seçim tarihin değişmesiyle ilgili de konuşan Mustafa Cengiz, "Suç işliyorsunuz diyorlar. Bunlar nasıl insan. Adam sokağa çıkma yasağı koymuş. Ben de bunu görüyorum. Bir gün sonra vermeyeceğini biliyorum, iptal yapılıyorum. Erteleme yaparsam 4 liste seçime girebilir. Tüzükte açık olarak İptal yazıyor. Günlerce hukukçularla konuştuk. Ben girmeyeceğimi ilan ettim. Oh dediler. Tehlike kimse değil, benim. Benim adım tehlike oldu. Benim girmediğimi görünce ne diyorlar, şark kurnazlığı bu, fırsat değerlendiriyorlar. Listeleri de yarım yarım. Onları düzeltin diye vakit de verdik. Şaka değil, aynı adamlar alınmış. Ben böyle bir şey görmedim. Niye iptal değil, erteleme istiyorsunuz. Biz bunu bilmiyor muyuz. Tüzüğe de aykırı. Belki başka arkadaşlarımız koyacak. Yusuf bey günlerce araştırdı. Bana ne ya zaten girmiyorum. Ben bu gece hastanede yattım. C vitamin yüklediler, enerji kazanmamız. Yeni tedavi türüne girdiler. 6 gündür başa ağrısı çekiyorum. Her gün hastaneye gidiyorum. Bir insanın senedi vadesi vardır. Ne zaman geleceği bilinmez" ifadelerini kullandı.

"Biz 30 kupa kazandık"

Başkanlık döneminde kupalarda rekora ulaştıklarını vurgulayan Başkan Cengiz, "Ünal Aysal çok başarılıydı. O döneminde 28 kupa aldı. Biz 30 kupa kazandık. Birini Tudor'un takımıyla yaptık diyorlar, birini hoca yaptı diyorlar. Bizim hiç katkımız yok. Nijerya hükümeti paraları ödedi. Benim TFF ile ne konuştuğum benim aramda. Her kurulu istifaya çağırıyorsun, TFF'yi niye istifaya çağırmıyorsun diyorlar. Bir konu bekliyorum. Onu bekliyoruz. Onların ilan etmesi lazım, bir kulübün başvurusunu. Bakıyorum, gecikiyor. Bizim de sabrımız taşıyor. 30 şampiyonluk aldık. Bunların hiçbirisi görülmedi" dedi.

"Abdurrahim Albayrak, Yusuf Günay ve Kaan Kançal'a teklif ettim"

Abdurrahim Albayrak, Yusuf Günay ve Kaan Kançal'a başkan adaylığı teklifinde bulunduğunu söyleyen Mustafa Cengiz, "Ben 29 Mayıs'taki seçimi kastederek aday değilim dedim. Seçimde aday olmayacağım. Benim yönetimden biri aday olursa seçimde destekleyeceğim. 3'ü de hayır dedi. Ama teklifim sürüyor. Bu seçimde olmalarını istiyorum. Bu seçimde de iptal olayı, büyük ihtimal. Çünkü çok ciddi bir kapanma geçiriyoruz. Kapanmayı açtık mı tekrar pik yapma tehlikesi var diyorlar. Doktorlarla konuşuyoruz. Oğlumu yazmışlar. Bunu yapmayın, etmeyin. Başkanlık yapıyorsam oğlumun sayesinde. İstasyonlara o bakıyor. Rakipler güçlü, bizi bitirirler. Ben oğlumun iş yapmasını istiyorum. Mehmet Cansu'nun evine haciz gitti. Adama bir kişi destek çıkmadı. Galatasaray için mal mülk satmış. Ağlayan kendine ağlar. Ben bunu yaşadım" açıklamasında bulundu.

Kendi adaylığı ilgili de konuşan Mustafa Cengiz, "Galatasaray'ı sahipsiz ve mevcut adayların Galatasaray'a yeterli olmama tehlikesi görürsem ve taraftar mutlak destek görürsem, 3-4 trol hesabı aldırmam. Benden insanlar olmazsa bakacağım. Yeniden değerlendiririm. Oğlumu Ali bey çok sever. Saatlerce benim evde otuyoruz. Futbol hiç konuşmuyoruz. Futbol girdi mi Ali bey değişiyor. Ben değişmem. Oğlum kesinlikle girme dedim. Benim oğlum düzgün bir çocuk. Uyamayacaksın, ameliyat olacaksın kimsenin haberi olmayacak, sana bir tane teşekkür gelmeyecek, hatta ölmeni dileyenleri okuyacaksın. Buna kim dayanır" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un rakiplere kıyak yaptılar açıklamasının sorulması üzerine Cengiz, "Yemin ederim açıklasın. Ali Bey açıklasın. Ben de cevap vereyim. Bize nerede kıyak yapılmış. Ali Beye sorun o ne kadar ceza yemiş. Devamlı hakaret ettiler, federasyona çattılar. Bir kere sevk edilmiş mi? Herkes cebinden ödemiştir. Ben bazen 10 bin TL'nin peşine düşüyoruz. Kampanya açıktık, Neredesin taraftar?" diye cevap verdi.

"Futbol takımı ile ilgili çalışmalar sürdürülüyor"

Futbol takımındaki yeni sezon planlamasının nasıl olacağının sorusunu ise Başkan Cengiz, "Çalışmalar sürdürülüyor. Sağ olsun Abdurrahim Albayrak her gün Florya'da. Bir ara 5-6 gün istenmeyen adamdı. Şimdi transferler devam ediyor. Abdurrahim bey size gereken açıklamayı yapar. Hiç problem yok. Bizim açımızdan sıfır problem. Taraftar emin olsun, bize güvensin. Galatasaray'ı tutmaya devam etsinler. Beni tutmasınlar. Şu kişi, bu kişiyi tutmasınlar. Galatasaray kırmızı çizgimiz. Biz zaten hata yaptığımız anda bırakırız" dedi.

Oğuzhan Ort - Bora Akyol