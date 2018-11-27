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Mustafa Cengiz PFDK'ya sevk edildi

Mustafa Cengiz PFDK'ya sevk edildi
Mustafa Cengiz PFDK'ya sevk edildi

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, ’sportmenliğe aykırı açıklamaları’ nedeniyle PFDK’ya sevk edildi.

Konuyla ilgili TFF'den yapılan açıklama şöyle: 

"Galatasaray A.Ş. Kulübü'nün 23.11.2018 tarihinde oynanan Galatasaray A.Ş.-Atiker Konyaspor Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca, "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Yayın Talimatı'nın 13/5. ve 14/2. maddeleri uyarınca ve 24.11.2018 tarihinde Galatasaray TV'de yayınlanan "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38/4. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine, 

Galatasaray A.Ş. Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in 24.11.2018 tarihinde Galatasaray TV'de yapmış olduğu "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38/1. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,
Galatasaray A.Ş. Kulübü futbolcusu Serdar Aziz'in aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 24.11.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."  

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