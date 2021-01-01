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Mustafa Cengiz'den yeni yıl mesajı

Mustafa Cengiz'den yeni yıl mesajı
Mustafa Cengiz'den yeni yıl mesajı

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden yayımladığı yeni yıl mesajında, "Sevgili Galatasaraylılar, değerli camiamız ve Türkiye'nin değerli tüm insanları, 2020 yılında bu zorlukları geride bırakacağımıza ve bıraktığımıza yürekten inanmak istiyoruz. Her ev, her aile, her insan, bütün kulüpler ve Galatasaray çok zor sınavlardan geçti, geçmeye devam ediyor.

Biz, genç nüfusumuzla bunu da aşacağız. Nice badireler atlatan, nice Kurtuluş Savaşları veren milletimiz bunu da atlatacak. Nice zorluklar içinde, alnının ak sütü gibi helal şampiyonluklar yaşayan camiamız, yine önümüzdeki yıllarda nice şampiyonluklar yaşayacak. Bütün temennim, niyazım ve yönetim kurulu olarak çalışmalarımız bu doğrultuda. Gece gündüz, yıl ve yıl, sonuna kadar yaşasın Galatasaray! İyi ki varsınız. Ne mutlu ki Galatasaraylıyız. Hepinize iyi yıllar diliyorum" ifadelerini kullandı.

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