Mustafa Dalcı: 'En kötü bir puan almamız gerekiyordu'

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan MKE Ankaragücü Teknik Sorumlusu Mustafa Dalcı, ”Aslında hafta boyunca maç içinde çeşitli planlarımız vardı. Her şey istediğimiz gibi gidiyordu. Özellikle ilk yarı rakibin pozisyonu bile yok diyebilirim. İkinci yarı oyuncu değişikliklerinden sonra özellikle üçüncü bölgeye ciddi anlamda oyunu bir şekilde yığdık. Oyunu forse ettik diyebilirim. İkinci yarı zaten tamamen oyunun üstünlüğü bizim elimizdeydi. Ama dediğim gibi bu pozisyonları yakaladığında da gol yapabilmek gerekiyor. Bu anlamda sadece gol eksikliği. En kötü bir puan almamız gerekiyordu. Maalesef düşündüğümüz olmadı. Ben de oyuncularım da bu anlamda çok üzgün, önümüzdeki maçlara bakacağız” ifadelerini kullandı.

Ali Nargüner - Cem Geçim