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Mustafa Denizli: 'Bu yolda devam etmek istiyoruz'

Mustafa Denizli: 'Bu yolda devam etmek istiyoruz'
Mustafa Denizli: 'Bu yolda devam etmek istiyoruz'

Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, kupada mağlup ettikleri Menemen Belediyespor maçının ardından hem ligde hem de kupada hedeflerine devam etmek istediklerini söyledi.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında sahasında Menemen Belediyespor'u 4-1'lik skorla geçerek adını bir üst tura yazdıran Kasımpaşa'da Teknik Direktör Mustafa Denizli maç sonu basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kupada yollarına devam ettikleri için mutlu olduklarını söyleyen Denizli, “Ligde son iki haftada oynadığımız oyunun karşılığı alamamıştık. 2 kulvarda mücadele ediyoruz. İlk maçta skor avantajı yakalamıştık. Sürpriz istemiyorduk. Hazırlığımızı yaptık ve bunu sahaya yansıttık. Ümit ederim ki bu sene hem ligde hem kupada hedeflerimize ulaşırız. Zor hava koşulunda iyi mücadele ettik. Cuma günü kura çekilecek. Rakibimiz belli olacak. Biz bu yolda devam etmek istiyoruz” dedi.

Bozhan Memiş - Güven Mert Ercan
 

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