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Mustafa Denizli ikinci yarıya çıkmadı

Mustafa Denizli ikinci yarıya çıkmadı
Mustafa Denizli ikinci yarıya çıkmadı

Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında oynanan Kasımpaşa-Trabzonspor maçının ilk yarısı bordo-mavili ekibin 2-0’lık üstünlüğüyle sonuçlanırken, Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli’nin ikinci yarıda sahaya çıkmaması dikkatlerden kaçmadı.

Süper Lig'in ilk yarısını ikinci sırada bitiren ancak ikinci yarıda çıktığı 6 lig maçında puan alamayan Kasımpaşa, Trabzonspor karşısında da mücadelenin ilk yarısını 2-0 geride kapattı. Bordo-mavili ekibin 45+1. dakikasında Nwakaeme'nin ayağından bulduğu gol sonrasında Kasımpaşa tribünleri, tecrübeli teknik adamı protesto ederken, Denizli'nin ikinci yarıda sahaya çıkmaması dikkatlerden kaçmadı. Devre arasında tansiyonu düştüğü söylenen Mustafa Denizli'nin yokluğunda yardımcı antrenör Sarp Yiğit takımı yöneten isim olurken, Denizli'nin ikinci yarıya çıkmaması, istifa söylentilerini de beraberinde getirdi.
Mustafa Denizli, devre arasında stattan şahsi arabası ile ayrıldı.  

Bozhan Memiş - Mehmet Şirin Topaloğlu
 

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