Mustafa Destici: 'En uç bölgelere kadar YPG/PKK, CENTCOM artığını temizlemeden ülkemiz rahat etmez'

Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde 11.00'de gerçekleşen toplantıya BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile çok sayıda parti üyesi katıldı. Programda konuşma yapan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Çok meşakkatli ve ilginç bir zaman sürecinden geçiyoruz. 2023 aziz Türkiye'mizin 100. kuruluş yıl dönümü, lakin çevre coğrafyamızda öyle muazzam bir hasım ülke kapasitesi peyda oldu ki, ülkemize karşı öyle farklı cepheler açılmaya başladı ki, sanki birileri 'artık vakti geldi' dermişçesine düğmeye bastı” dedi.

Ortadoğu kaynaklı ciddi tehdit ve tehlikelerle cedelleştiğimizi ifade eden Destici, “Tablo çok ilginç; bundan 100 sene önce, tıpkı bugünkü gibi başlamıştı işler. Önce en olmayacak kompozisyonlarla yapay ülkeler oluşturdular. Bir arada yaşaması zor toplumları bir araya kattılar, kitlevi göçlerle demografik yapıları değiştirmeye başladılar. Toprak ihtilafları vs. kördüğüm hale geldi. Geçmişte bugünler için öyle bir müdahaleye müsait zeminin temellerini attılar ki, etnik ve mezhep kökenli gerilimler kaşındığında, müdahaleleri için her türlü meşruiyet üretebilecekleri düzenlemelere gidildi” dedi.

Destici, açıklamalarına şöyle devam etti:

“Aslında; tarihte Suriye, Ürdün, Irak, Suudi Arabistan, Yemen, Umman, Kuveyt, BAE ve Katar diye ülkeler hiç olmadı, olmayacak da. Bu ülkeler yukarıdaki niyet ve istikamette Osmanlı Devletinin parçalanmasından sonra masa başında üretilmiş uydu devletler. Bugün Ortadoğu'da esaslı 2 buçuk ülke vardır; Türkiye, İran ve yarım Mısır. Dikkat ederseniz emperyalistlerin hedefinde de bu ülkeler vardır. 100 yıl önce muazzam sınırlara ve hacme sahip olan devletimiz parçalandı ve neticesinde Türkler Anadolu'ya sıkışmak zorunda kaldı.”

"Şimdi Anadolu'da Türklere tahammül edemeyenler, Türklerin bu coğrafyadaki varlığını yadırgayanlar ve en nihayetinde Türkleri bu coğrafyadan kovmaya çalışanlar, maalesef yüz sene sonra yeniden düğmeye bastılar" diyen Destici, "Onlar zannediyorlar ki, adına bile tahammül edemedikleri Türk'ü ve Türkiye'yi ortadan kaldıracaklar. Ve yine onlar zannediyorlar ki, biz sadece bu toprakların üzerinde bulunuyoruz. Bu emperyalistler aslında bal gibi Türklerin hasletlerini ve zor durumda neler yapabileceklerini biliyorlar. Bugün dünyanın her tarafında Türk var. Allah'a hamdolsun bugün 'Allah tektir, ordusu Türk'tür' anlayışına iman etmiş, milyonlarca Türk, ülkesinden binlerce, on binlerce kilometre uzaklarda gavura binlerce cephe açıp tatlı canını feda etmekten çekinmez. Mesafe tanımaksızın Türkiye'ye savaş açanların ülkesine savaşı taşır. Ortadoğu'da ve Akdeniz'de kesin başarı askeri başarıdır. Masa başı hamleler askeri başarı sonrasında devreye sokulur. Bugün Afrin'i konuşabiliyor mu emperyalistler? Konuşamıyor. Niçin? Çünkü, kesin ve net bir askeri başarıyla sorun çözülmüştür. Kobani'den Fırat'ın doğunda en uç bölgelere kadar YPG/PKK, CENTCOM artığını temizlemeden ülkemiz rahat etmez. Türkiye her zamankinden daha fazla birlik beraberlik içinde olmalıdır. Türkiye her zamankinden daha fazla askeri ve ekonomik güce sahip olmalıdır" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet tarihinin “en uzun ömürlü” siyasi partilerinden biri olduklarını söyleyen Destici, “Büyük Birlik Partisi; konjonktürel avantajlarla ve beklentilerle ortaya çıkan, elde ettiği kısa başarılarla yetinmek zorunda kalan, nihayetinde muhalefette kalınca misyonuna son verip kendini fesheden siyasi partilerden olmadı ve olmayacak hiçbir zaman. Devlet yardımı almadan tamamen kendi tabanının ve her seferinde tazelenen dinamik teşkilat yapısı ve mensuplarının gayret ve özverileriyle bu günlere geldi. Bizler 26 yıllık ömründe gücünü konjonktürden değil, milletinden ve ülke gerçeklerinden alan bir hareketiz. Diğer siyasi partiler gibi gücümüz zamanın şartlarına bağlı değildir. Bunun içindir ki, gücümüz ve aziz milletimizin algısındaki muteber yerimiz her türlü olumsuz şartlara ve süreçlere rağmen dipdiri durmaktadır” dedi.

Mustafa Biçer